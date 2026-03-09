Um motorista derrubou dois postes de energia após perder o controle da direção de uma caminhonete na manhã deste domingo, 8, no bairro Jardim Guanabara, em Ituverava.

O acidente aconteceu na rua Francisco de Paula, no sentido da Faculdade Fafram. O motorista seguia pela via quando perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste.

Com o impacto, a estrutura e os fios ficaram completamente caídos sobre a caminhonete. Na sequência, um segundo poste também foi atingido e caiu no meio da rua.