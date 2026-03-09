09 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
ACIDENTE

Motorista bate caminhonete e derruba dois postes na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Caminhonete destruída após bater em postes em Ituverava
Caminhonete destruída após bater em postes em Ituverava

Um motorista derrubou dois postes de energia após perder o controle da direção de uma caminhonete na manhã deste domingo, 8, no bairro Jardim Guanabara, em Ituverava.

O acidente aconteceu na rua Francisco de Paula, no sentido da Faculdade Fafram. O motorista seguia pela via quando perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste.

Com o impacto, a estrutura e os fios ficaram completamente caídos sobre a caminhonete. Na sequência, um segundo poste também foi atingido e caiu no meio da rua.

Por causa do acidente, o trânsito precisou ser interditado no trecho para que fosse feita a retirada dos postes e a liberação da via.

Apesar do susto e dos danos causados, o motorista da caminhonete não sofreu ferimentos.

