Uma criança de 8 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na tarde desta segunda-feira, 9, próximo ao cruzamento das ruas General Carneiro e Major Claudiano, no Centro de Franca.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a criança atravessou a via e foi atingida pelo veículo. Ela estava com um adulto.

Nas imagens, é possível ver que eles chegam a olhar a movimentação no trânsito, mas não esperam o carro passar e o acidente aconteceu.