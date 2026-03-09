Uma criança de 8 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na tarde desta segunda-feira, 9, próximo ao cruzamento das ruas General Carneiro e Major Claudiano, no Centro de Franca.
Uma câmera de segurança registrou o momento em que a criança atravessou a via e foi atingida pelo veículo. Ela estava com um adulto.
Nas imagens, é possível ver que eles chegam a olhar a movimentação no trânsito, mas não esperam o carro passar e o acidente aconteceu.
Com o impacto, o menino caiu no chão e foi rapidamente socorrido pela mulher e pelo motorista que causou o acidente. Como chovia no momento do acidente, comerciantes levaram a criança para o interior de uma loja próxima, onde ela aguardou a chegada do socorro.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a criança com uma fratura na perna até um hospital da cidade.
As circunstâncias do atropelamento devem ser apuradas. Uma equipe do trânsito foi acionada para o registro do acidente.
