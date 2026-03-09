A três rodadas do fim da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A3, a Francana luta contra o rebaixamento após duas temporadas de volta à divisão. O presidente da agremiação, Rafael Diniz, disse nesta segunda-feira, 9, que não haverá mudanças no comando da equipe e que confia no elenco.
A Veterana não vence há sete rodadas. Nesse domingo, 8, perdeu para a Portuguesa Santista, por 1 a 0, em Santos, mesmo com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo.
“Até quarta-feira, sem chance de mudança. Estou sempre avaliando o ambiente interno do vestiário. No jogo desta quarta-feira será a primeira vez que teremos a possibilidade de colocar em campo os cinco atletas que contratamos ao longo da disputa. Nas últimas três ou quatro rodadas enfrentamos problemas com suspensões por cartões e com lesões, o que acabou impedindo que utilizássemos uma equipe mais experiente”, avaliou Rafael.
A Francana enfrenta o União São João, nesta quarta-feira, 11, em Araras (SP), depois pega o Rio Claro, dia 15, no “Lanchão”. A Vererana encerra a fase contra o Marília, fora de casa, dia 21.
Rafael Diniz reconheceu que a campanha da equipe está abaixo do esperado, mas afirmou que a troca no comando técnico — medida adotada por outros clubes da Série A3 — não é o caminho para a Francana.
“Várias equipes já trocaram de comando duas ou até três vezes ao longo da competição, e mesmo assim os resultados não apareceram. Por isso, precisamos ter sabedoria para analisar o momento e encontrar as soluções mais adequadas para o clube. Nem sempre a mudança é o caminho mais correto”.
Divergências
As opiniões se divergem nos bastidores do clube e entre torcedores, inclusive a quem defende o retorno de Wantuil Rodrigues para dirigir a Veterana nos três últimos jogos restantes. O treinador ainda está vinculado à agremiação - não foi realizado seu acerto trabalhista.
Por sua vez, o Conselho Deliberativo da Francana, que defendia uma parceria com um grupo de empresários já para esta A3, disse que não pretende interferir na questão relacionada ao futebol. O presidente do Conselho, Anderson Silva, ainda lembrou que Rafael reforçou o elenco para a reta final da competição. “Estas definições estão a cargo do presidente, ele trouxe alguns reforços para estas rodadas finais. Resolvemos não interferir em decisões referentes ao futebol”.
A Francana está na 14ª colocação, uma posição acima do Z2, formado por Desportivo Brasil, com 7 pontos, e União Suzano, com 5 pontos.
