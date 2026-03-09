A três rodadas do fim da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A3, a Francana luta contra o rebaixamento após duas temporadas de volta à divisão. O presidente da agremiação, Rafael Diniz, disse nesta segunda-feira, 9, que não haverá mudanças no comando da equipe e que confia no elenco.

A Veterana não vence há sete rodadas. Nesse domingo, 8, perdeu para a Portuguesa Santista, por 1 a 0, em Santos, mesmo com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo.

“Até quarta-feira, sem chance de mudança. Estou sempre avaliando o ambiente interno do vestiário. No jogo desta quarta-feira será a primeira vez que teremos a possibilidade de colocar em campo os cinco atletas que contratamos ao longo da disputa. Nas últimas três ou quatro rodadas enfrentamos problemas com suspensões por cartões e com lesões, o que acabou impedindo que utilizássemos uma equipe mais experiente”, avaliou Rafael.