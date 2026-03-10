Um grupo falso de vendas de ingresso do show da dupla Henrique & Juliano em Franca é acusado de aplicar golpes em consumidores. A plataforma utilizada pelos golpistas é o WhatsApp e o grupo já conta com mais de 800 pessoas.
O grupo é apresentado como o oficial da pré-venda de ingressos do show da dupla sertaneja, porém, a organização do evento nega que as pessoas envolvidas na administração do grupo sejam vendedores oficiais. Ainda segundo a organização, o evento não utiliza grupos para divulgação, tendo como única plataforma para compra o GuichêWeb, cujo o link oficial é www.guicheweb.com.br.
As vendas oficiais dos ingressos foram abertas nessa segunda-feira, 9, e anunciadas pelo perfil oficial no Instagram, no @henriqueejulianoemfranca. Todas as informações oficiais podem ser acompanhadas somente nessa rede social.
Não é a primeira vez que golpes como esse são vinculados ao evento. No dia 27 de fevereiro, o portal GCN/Sampi já havia feito uma matéria alertando sobre um dos sites fraudulentos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.