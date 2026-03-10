Um grupo falso de vendas de ingresso do show da dupla Henrique & Juliano em Franca é acusado de aplicar golpes em consumidores. A plataforma utilizada pelos golpistas é o WhatsApp e o grupo já conta com mais de 800 pessoas.

O grupo é apresentado como o oficial da pré-venda de ingressos do show da dupla sertaneja, porém, a organização do evento nega que as pessoas envolvidas na administração do grupo sejam vendedores oficiais. Ainda segundo a organização, o evento não utiliza grupos para divulgação, tendo como única plataforma para compra o GuichêWeb, cujo o link oficial é www.guicheweb.com.br.