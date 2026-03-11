Franca recebe neste sábado, 14, a partir das 9 horas, a Pré-Bienal/Franca, evento preparatório para a VII Bienal de Psicanálise e Cultura da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto (SBPRP). A atividade terá como tema “Da Selva ao Paraíso: Sonhos em Trânsito” e será realizada no auditório “Edna Maria Campanhol”, no campus do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca).
O encontro começa às 8h30, com o credenciamento dos participantes. Às 9 horas, a abertura contará com uma apresentação da Plêiade Cia de Dança, que levará ao público o espetáculo “Neve de Verão”, trabalho premiado da companhia.
Na sequência, às 9h15, serão apresentados trabalhos que dialogam com o tema da Bienal. Entre os participantes está Maira C. Avi, psicóloga e psicanalista, membro associado da SBPRP. A programação também contará com um entrelaçamento literário inspirado na obra A Divina Comédia, do poeta italiano Dante Alighieri, conduzido pela doutora em estudos literários Mônica O. Faleiros.
Após um intervalo previsto para 10h15, o evento segue às 10h30 com espaço para discussão sobre os temas apresentados.
A Pré-Bienal é vinculada ao grupo Semeando a Psicanálise de Franca, ligado à SBPRP, e conta com o apoio institucional da própria entidade. Também participam da organização e apoio acadêmico o curso de Letras, o curso de Psicologia e a Pós-graduação em Psicanálise do Uni-Facef/Fipec.
A participação é gratuita, com inscrições realizadas no local. O auditório onde ocorre o evento fica na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, em Franca.
Segundo a organização, a proposta do encontro é promover reflexões que integrem psicanálise, cultura e literatura, antecipando debates que serão aprofundados na Bienal e convidando o público a “fazer trânsitos em sonhos”.
