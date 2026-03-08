Um homem morreu após ser atropelado na manhã deste domingo, 8, na rodovia Doutor Willian Amin, em Miguelópolis, na região de Franca.
O acidente aconteceu nas proximidades do distrito de São Benedito da Cachoeirinha. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por um veículo que trafegava pela rodovia.
Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. Ele usava calça e camisa no momento do atropelamento.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Miguelópolis foi acionada e esteve no local para prestar atendimento. Os socorristas constataram a morte da vítima.
Também atenderam à ocorrência equipes da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, da perícia técnica e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), que realizaram os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.
Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido divulgada. O corpo foi encaminhado para Ituverava e aguarda reconhecimento antes de ser levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca.
As causas do atropelamento serão investigadas.
