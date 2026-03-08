Um homem morreu após ser atropelado na manhã deste domingo, 8, na rodovia Doutor Willian Amin, em Miguelópolis, na região de Franca.

O acidente aconteceu nas proximidades do distrito de São Benedito da Cachoeirinha. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por um veículo que trafegava pela rodovia.

Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. Ele usava calça e camisa no momento do atropelamento.