Uma manicure de 35 anos precisou saltar de um carro em movimento para escapar das agressões do marido, um comerciante de 39 anos, na noite desse domingo, 8, em Franca. O caso aconteceu por volta das 23h, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher conseguiu fugir do veículo e pedir ajuda a pessoas que passavam pelo local, que a levaram até o plantão policial para registrar a denúncia.

De acordo com o relato da vítima, ela mantém um relacionamento com o marido há cerca de 15 anos, sendo cinco deles de casamento. O casal mora em um apartamento no bairro Jardim Consolação e não tem filhos.