09 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ALONSO Y ALONSO

Manicure salta de carro em movimento após agressões do marido

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Google Maps
Local da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, onde a vítima saltou do carro do marido em movimento
Local da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, onde a vítima saltou do carro do marido em movimento

Uma manicure de 35 anos precisou saltar de um carro em movimento para escapar das agressões do marido, um comerciante de 39 anos, na noite desse domingo, 8, em Franca. O caso aconteceu por volta das 23h, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher conseguiu fugir do veículo e pedir ajuda a pessoas que passavam pelo local, que a levaram até o plantão policial para registrar a denúncia.

De acordo com o relato da vítima, ela mantém um relacionamento com o marido há cerca de 15 anos, sendo cinco deles de casamento. O casal mora em um apartamento no bairro Jardim Consolação e não tem filhos.

A manicure contou à polícia que o relacionamento é conturbado e que as discussões são frequentes por causa do temperamento agressivo do companheiro.

Discussão começou após a visita à família

Na noite de domingo, o casal estava na casa da mãe do comerciante, na companhia de familiares. Durante o retorno para casa, de acordo com o relato, dentro do carro conduzido pelo marido, ele passou a criticá-la por ter consumido bebida alcoólica durante a visita.

Segundo a vítima, a crítica gerou uma discussão. Em determinado momento, ela respondeu ao companheiro dizendo que “tem gente que não pensa assim de mim”.

Ainda conforme o relato, a frase teria provocado uma reação violenta do homem, que deu um tapa na boca da mulher.

A manicure afirmou que sentiu gosto de sangue imediatamente e, antes mesmo de perceber a gravidade do ferimento, foi atingida novamente com outro golpe, semelhante a um tapa ou soco, na região do ouvido.

Mulher foi enforcada dentro do carro

A vítima contou ainda que tentou sair do veículo enquanto o carro ainda estava em movimento, mas foi impedida pelo marido.

Segundo o depoimento, o comerciante a segurou pelo pescoço, chegando a asfixiá-la, além de travar o vidro do carro para impedir que ela conseguisse escapar.

Durante as agressões, ele também teria feito ameaças de morte.

De acordo com a vítima, o homem disse que “iria acabar com ela” e que “vai matá-la”.

Fuga e pedido de socorro

Nas proximidades de uma tradicional pizzaria, a manicure conseguiu abrir a porta do veículo e se jogar para fora do carro.

Desesperada, ela passou a pedir socorro na avenida. Pessoas que transitavam pelo local prestaram ajuda e a levaram até o plantão policial para registrar a ocorrência.

Após o episódio, o comerciante deixou o local abandonando a mulher.

No plantão policial, a vítima apresentava lesões aparentes no rosto e estava bastante abalada emocionalmente.

Ela solicitou que o marido seja responsabilizado criminalmente e pediu a concessão de medidas protetivas de urgência.

A manicure também relatou à polícia que sofre frequentemente com violência psicológica, afirmando que o companheiro costuma menosprezá-la e diminuí-la durante discussões.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários