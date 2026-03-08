Um motociclista ficou em estado grave após se envolver em um acidente de trânsito na noite da última sexta-feira, 6, no cruzamento da rua General Carneiro com a Monsenhor Rosa, no Centro de Franca. O local do acidente tem um semáforo e um dos envolvidos passou no vermelho.

A batida aconteceu próximo a uma unidade da Santa Casa, quando o motoqueiro que estava na General Carneiro atravessou o sinal. Uma caminhonete RAM preta que seguia na Monsenhor Rosa não conseguiu desviar e bateu na moto.

Com o impacto, a caminhonete arremessou o motociclista e chegou a passar por cima da moto.