GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Motoqueiro fica em estado grave em acidente no Centro de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Moto e caminhonete envolvidos no acidente de trânsito no Centro de Franca
Um motociclista ficou em estado grave após se envolver em um acidente de trânsito na noite da última sexta-feira, 6, no cruzamento da rua General Carneiro com a Monsenhor Rosa, no Centro de Franca. O local do acidente tem um semáforo e um dos envolvidos passou no vermelho.

A batida aconteceu próximo a uma unidade da Santa Casa, quando o motoqueiro que estava na General Carneiro atravessou o sinal. Uma caminhonete RAM preta que seguia na Monsenhor Rosa não conseguiu desviar e bateu na moto.

Com o impacto, a caminhonete arremessou o motociclista e chegou a passar por cima da moto.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu o homem até a Santa Casa de Franca, com fraturas na perna e escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar também foi chamada e registrou a ocorrência. As causas da batida serão apuradas.

