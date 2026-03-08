Um adolescente de 14 anos morreu afogado depois de pular no Rio Grande, na tarde deste sábado, 7, na Ponte da Revolução, que liga Igarapava (SP) a Delta (MG).
De acordo com a Defesa Civil, dois adolescentes pularam no rio de cima da ponte, local que está interditado há mais de um ano, devido a problemas estruturais. Um deles, de 14 anos, teria ficado preso entre pedras e galhos submersos e não conseguiu voltar à superfície.
O trecho do rio onde ocorreu o acidente tem mais de seis metros de profundidade. O chefe da Defesa Civil de Igarapava foi o primeiro a chegar ao local e informou que o jovem ficou submerso por cerca de 40 minutos.
Um mergulhador que estava na região ajudou nas buscas e conseguiu localizar o adolescente. Apesar do tempo submerso, as equipes iniciaram as manobras de reanimação ainda às margens do rio.
O jovem foi levado para a Santa Casa de Igarapava, onde os médicos tentaram reanimá-lo por quase uma hora, mas ele não resistiu. O jovem foi identificado como Alisson e mudou para Delta (MG) recentemente com os pais.
Outro adolescente que estava com a vítima também entrou na água para tentar ajudar e por pouco não se afogou. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca e deverá ser velado e sepultado nas próximas horas.
