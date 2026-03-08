08 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
FATALIDADE

Jovem de 14 anos morre após pular de ponte interditada na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Defesa Civil
Ponte da Revolução, local de onde o adolescente pulou, está interditada há mais de um ano por problemas estruturais
Um adolescente de 14 anos morreu afogado depois de pular no Rio Grande, na tarde deste sábado, 7, na Ponte da Revolução, que liga Igarapava (SP) a Delta (MG).

De acordo com a Defesa Civil, dois adolescentes pularam no rio de cima da ponte, local que está interditado há mais de um ano, devido a problemas estruturais. Um deles, de 14 anos, teria ficado preso entre pedras e galhos submersos e não conseguiu voltar à superfície.

O trecho do rio onde ocorreu o acidente tem mais de seis metros de profundidade. O chefe da Defesa Civil de Igarapava foi o primeiro a chegar ao local e informou que o jovem ficou submerso por cerca de 40 minutos.

Um mergulhador que estava na região ajudou nas buscas e conseguiu localizar o adolescente. Apesar do tempo submerso, as equipes iniciaram as manobras de reanimação ainda às margens do rio.

O jovem foi levado para a Santa Casa de Igarapava, onde os médicos tentaram reanimá-lo por quase uma hora, mas ele não resistiu. O jovem foi identificado como Alisson e mudou para Delta (MG) recentemente com os pais.

Outro adolescente que estava com a vítima também entrou na água para tentar ajudar e por pouco não se afogou. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca e deverá ser velado e sepultado nas próximas horas.

