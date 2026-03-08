Um adolescente de 14 anos morreu afogado depois de pular no Rio Grande, na tarde deste sábado, 7, na Ponte da Revolução, que liga Igarapava (SP) a Delta (MG).

De acordo com a Defesa Civil, dois adolescentes pularam no rio de cima da ponte, local que está interditado há mais de um ano, devido a problemas estruturais. Um deles, de 14 anos, teria ficado preso entre pedras e galhos submersos e não conseguiu voltar à superfície.

O trecho do rio onde ocorreu o acidente tem mais de seis metros de profundidade. O chefe da Defesa Civil de Igarapava foi o primeiro a chegar ao local e informou que o jovem ficou submerso por cerca de 40 minutos.