A escola francana de “não deixar o adversário pensar” foi colocada em prática na primeira partida do Sesi Franca Basquete contra o Minas, neste domingo, 8, disputada em Belo Horizonte (MG), pelas quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Americas). A série será em melhor de três partidas.

A equipe francana venceu a partida por 98 a 90, mas a forte marcação apresentada no primeiro quarto de jogo foi destacada pelo técnico Helinho Garcia. O time tomou apenas 13 pontos contra 23. “Nós entramos muito bem na partida, onde nós tivemos uma defesa bastante consistente. E a partir daí, mesmo com erros no ataque, nós conseguimos dominar com consistência esse primeiro momento do jogo”, analisou.

Helinho lembrou que o revezamento no time foi importante na variação de jogo sobre o rival, que chegou a crescer em determinado momento da partida, principalmente no terceiro quarto. “Com o revezamento, nós tivemos variações que foram importantes, seja elas na defesa ou no ataque. Nós conseguimos nos adequar e fechar o terceiro quarto na frente. E no último quarto virou aquele jogo de xadrez. Todo detalhe passou a ser importante, mas conseguimos manter a defesa consistente”.