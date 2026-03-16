Os preços dos combustíveis em Franca apresentaram oscilações entre dezembro de 2025 e o início de março deste ano. Os dados são do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que monitora os valores praticados nos postos em diversas cidades do país.
De acordo com o levantamento, a gasolina comum em Franca começou o período custando R$ 6,31 no dia 7 de dezembro e chegou a R$ 6,67 em 1º de março, registrando aumento acumulado de R$ 0,36, o que representa cerca de 5,7% de alta no período analisado.
Ao longo das semanas, o preço apresentou pequenas variações, com momentos de estabilidade durante janeiro. A maior elevação ocorreu entre o início e a metade de fevereiro, quando o valor médio passou de R$ 6,51 (1º/2) para R$ 6,66 (15/2).
O etanol também registrou oscilações na cidade. O combustível iniciou a série em R$ 4,31 e chegou a R$ 4,68 em 1º de março, após atingir R$ 4,76 em 22 de fevereiro. Apesar da alta acumulada de R$ 0,37, o biocombustível apresentou períodos de estabilidade ao longo de janeiro.
Nas cidades da região, os valores também apresentaram variações no mesmo período. Em Barretos, a gasolina passou de R$ 6,33 em 7 de dezembro para R$ 6,37 em 1º de março. O etanol, por sua vez, começou em R$ 4,34 e encerrou o período em R$ 4,49, com oscilações ao longo das semanas.
Já em Ribeirão Preto, a gasolina estava em R$ 6,33 no início de dezembro e voltou a esse mesmo patamar em 1º de março, após registrar pico de R$ 6,41 no início de fevereiro. O etanol variou de R$ 4,27 no começo da série para R$ 4,47 no início de março.
A gasolina comercializada no Brasil tem relação com o mercado internacional de petróleo, já que o valor do barril influencia os custos de produção e importação de derivados. A política de preços nas refinarias é definida pela Petrobras, enquanto o valor final nas bombas também inclui impostos, custos de distribuição e margens de revenda.
No cenário internacional, o mercado de energia segue atento a fatores geopolíticos. No final de fevereiro, teve início um novo episódio de tensão no Oriente Médio envolvendo o Irã, após ataques militares registrados na região, o que aumentou a volatilidade no mercado global de petróleo.
Em Franca, a relação entre gasolina e etanol também variou ao longo do período analisado. No início de março, o etanol estava custando cerca de 70% do valor da gasolina, patamar geralmente considerado limite para que o biocombustível seja mais vantajoso para veículos flex.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
3 Comentários
-
jose 15 horas atrásao privatizar as distribuidoras a política de preços da petrobras perdeu força, logo é impossível manter uma estabilidade. para quem gosta do livre mercado não tem o que reclamar...senta e chora...voces dizem que o estado não serve para nada. pq estão reclamando que a gasolina/alcool/diesel estão caros? Qualquer guerra agora fará com que o mercado privado especule mesmo que não tenha nada acontecendo. no caso atual é a guerra do irã x eua e israel. Mas, antes tinha mais uma etapa nas maos da petrobras que dava para manter estabilidade no preço dos combustíveis. q por sinal manter a estabilidade da economia é uma das funções do estado por meio do banco central. mas, como agora tem mais atores economicos no processo. VOCÊ VAI PAGAR MAIS CARO PQ VOCÊ VOTA POR QUESTÃO MORAL E NAO POR POLITICA DE ESTADO E POLÍTICA PÚBLICA... só lembrando que quem privatizou a BR Distribuidora foi o senhor jair bolson4zi. E daí?!?!?!!? não sou petroleiro!!!!!
-
A VERDADE 15 horas atrásEITA, A GRANA SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR E O POVÃO SE LASCANDO.........
-
Thiago Bianchi 15 horas atrásFAZUELI BANDO DE PETISTAS INUTEIS