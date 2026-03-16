Os preços dos combustíveis em Franca apresentaram oscilações entre dezembro de 2025 e o início de março deste ano. Os dados são do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que monitora os valores praticados nos postos em diversas cidades do país.

De acordo com o levantamento, a gasolina comum em Franca começou o período custando R$ 6,31 no dia 7 de dezembro e chegou a R$ 6,67 em 1º de março, registrando aumento acumulado de R$ 0,36, o que representa cerca de 5,7% de alta no período analisado.

Ao longo das semanas, o preço apresentou pequenas variações, com momentos de estabilidade durante janeiro. A maior elevação ocorreu entre o início e a metade de fevereiro, quando o valor médio passou de R$ 6,51 (1º/2) para R$ 6,66 (15/2).