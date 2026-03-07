A tristeza pela perda deu lugar, por alguns momentos, à celebração de uma trajetória de vida marcada pelo trabalho. O velório de Aparecido Maldonado Ponce, o “Seo Aparecido”, de 88 anos, reuniu familiares, amigos e admiradores no Memorial Nova Franca, neste sábado, 7.

Os filhos Aparecido Júnior, Alexandre e Daniel Maldonado Ponce demonstraram o luto de maneiras diferentes durante o velório. Aparecido Jr. permaneceu ao lado do pai durante todo o tempo. Daniel recebeu amigos e familiares e repetia: “foi sereno. Foi indo aos poucos e foi em paz”. Já Alexandre, um pouco mais afastado, também cumprimentava as pessoas que chegavam para prestar as últimas homenagens.

Coroas de flores de diversas pessoas, famílias e empresas estavam expostas no local. Ao menos 25 estavam expostas no ambiente.