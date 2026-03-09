O Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, abriu vagas para as funções de fisioterapeuta e psicólogo. As inscrições se iniciaram nesta segunda-feira, 9, e devem ir até quarta-feira, 11, às 14h.
Para se inscrever, o interessado deve entrar no site da Faepa, acessar a aba de “Processos Seletivos”, na sequência “Processos Seletivos por Cidade”, entrar na sessão “Inscrições Abertas” e basta escolher a função de seu interesse.
Fisioterapeuta
A vaga para fisioterapeuta tem remuneração de R$ 4.315,27, com carga horária de 30 horas semanais. O valor da inscrição é de R$ 120,00.
O profissional de fisioterapia terá que realizar avaliação completa e definir condutas terapêuticas em diferentes tipos de disfunções, incluindo quadros respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, músculo-esqueléticos, ortopédicos e oncológicos, atendendo pacientes neonatos, pediátricos, adultos e idosos em ambientes hospitalares, ambulatoriais e de terapia intensiva.
As atividades também incluem aplicação de escalas e protocolos assistenciais, elaboração de relatórios, desenvolvimento de intervenções fisioterapêuticas, participação em discussões clínicas com equipes multidisciplinares, orientação a pacientes e familiares, encaminhamento para serviços de reabilitação quando necessário, além de atuação em atividades de ensino, supervisão de alunos e estagiários, participação em grupos de trabalho, comissões e iniciativas de produção de conhecimento, com uso de sistemas e equipamentos de informática conforme as diretrizes institucionais.
Quanto aos requisitos, o edital estabelece que, no momento da convocação, o candidato deve ter 18 anos completos, possuir diploma de graduação em fisioterapia expedido por instituição oficial ou reconhecida e apresentar carteira profissional atualizada do respectivo conselho de classe do Estado de São Paulo.
Psicólogo
O psicólogo contratado pelo novo hospital terá o salário de R$ 5.259,90, com jornada de trabalho de 36 horas semanais. A inscrição também tem o valor de R$ 120,00.
A pessoa selecionada para essa função terá que prestar assistência psicológica a pacientes e seus familiares ou acompanhantes, com o objetivo de reduzir o sofrimento relacionado ao adoecimento, à hospitalização e aos processos de adaptação e reabilitação. Entre as atribuições estão a realização de avaliações, diagnósticos e atendimentos psicoterapêuticos individuais ou em grupo, além de orientações, encaminhamentos e discussões de casos com a equipe multidisciplinar.
O trabalho também envolve atuação em diferentes setores assistenciais, como enfermarias, ambulatórios, centro cirúrgico e centros de reabilitação, registro das avaliações e evoluções em prontuário, participação em grupos institucionais, supervisão de alunos e residentes, articulação com redes de assistência social e de saúde, elaboração de documentos psicológicos, aplicação de instrumentos de avaliação e participação em iniciativas voltadas à humanização e à qualidade institucional, com uso dos sistemas de informática necessários às atividades.
Para assumir a função, o candidato deve ter 18 anos completos, apresentar diploma de graduação em psicologia emitido por instituição oficial ou reconhecida e possuir registro profissional ativo no respectivo conselho de classe do Estado de São Paulo.
Regime e benefícios dos cargos
Ambas as vagas disponibilizadas oferecem vale-alimentação de R$ 500,00, além de vale-transporte. O regime de contratação é seguindo as normas da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
