O Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, abriu vagas para as funções de fisioterapeuta e psicólogo. As inscrições se iniciaram nesta segunda-feira, 9, e devem ir até quarta-feira, 11, às 14h.

Para se inscrever, o interessado deve entrar no site da Faepa, acessar a aba de “Processos Seletivos”, na sequência “Processos Seletivos por Cidade”, entrar na sessão “Inscrições Abertas” e basta escolher a função de seu interesse.

Fisioterapeuta

A vaga para fisioterapeuta tem remuneração de R$ 4.315,27, com carga horária de 30 horas semanais. O valor da inscrição é de R$ 120,00.