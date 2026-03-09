Um homem de 46 anos foi preso em flagrante após agredir o próprio pai, um aposentado de 68 anos, e ainda ameaçá-lo de morte em Patrocínio Paulista, na madrugada desta segunda-feira, 9.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente na noite de domingo, por volta das 22h40, para atender um desentendimento familiar em uma casa na avenida Rubens Alvarenga Andrade.
Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o idoso com ferimentos aparentes em um dos olhos, além de lesões na região da testa e sangramento no nariz.
Diante da situação, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que posteriormente foi encaminhada à Santa Casa de Patrocínio Paulista para avaliação médica.
No local da ocorrência, os policiais identificaram o suspeito como sendo o próprio filho da vítima, de 46 anos.
Nova ameaça após alta médica
Horas depois, já por volta das 2 horas da madrugada desta segunda-feira, a Polícia Militar voltou a ser acionada, desta vez pelo próprio pai.
Segundo o relato, após receber alta médica e retornar para casa, ele foi impedido pelo filho de entrar na residência.
Ainda conforme o depoimento da vítima, o homem teria feito uma grave ameaça contra o próprio pai. “Se você voltar aqui, eu te mato”, teria dito o suspeito.
Diante da denúncia, os policiais retornaram ao endereço e localizaram o homem, que foi conduzido ao Plantão Policial.
Prisão em flagrante
Após análise dos fatos, o delegado de plantão entendeu que havia indícios suficientes de que o homem havia agredido o pai e, posteriormente, feito ameaças de morte.
A perícia médica confirmou que o idoso sofreu lesões corporais leves causadas por agressões físicas.
O caso foi enquadrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica contra ascendente e ameaça. Diante da gravidade da situação e da impossibilidade de pagamento de fiança no plantão, a prisão em flagrante foi mantida.
O homem foi encaminhado à Penitenciária de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
