Um homem de 46 anos foi preso em flagrante após agredir o próprio pai, um aposentado de 68 anos, e ainda ameaçá-lo de morte em Patrocínio Paulista, na madrugada desta segunda-feira, 9.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente na noite de domingo, por volta das 22h40, para atender um desentendimento familiar em uma casa na avenida Rubens Alvarenga Andrade.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o idoso com ferimentos aparentes em um dos olhos, além de lesões na região da testa e sangramento no nariz.