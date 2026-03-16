Franca aparece como a segunda cidade do estado de São Paulo que mais gerou empregos com carteira assinada no mês de janeiro de 2026. De acordo com dados da Fundação Seade, com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), o município registrou saldo positivo de 2.977 vagas, ficando atrás apenas da capital paulista.

Na lista das 100 cidades que mais criaram postos formais de trabalho no período, São Paulo lidera com 3.597 vagas, seguida por Franca. Na sequência aparecem municípios como Guarulhos (1.524), Sorocaba (814) e Sertãozinho (806).

O desempenho coloca Franca à frente de importantes polos econômicos do estado, como Ribeirão Preto, Campinas, Bauru e São José do Rio Preto, evidenciando o aquecimento do mercado de trabalho local no início do ano.