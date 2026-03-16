Franca aparece como a segunda cidade do estado de São Paulo que mais gerou empregos com carteira assinada no mês de janeiro de 2026. De acordo com dados da Fundação Seade, com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), o município registrou saldo positivo de 2.977 vagas, ficando atrás apenas da capital paulista.
Na lista das 100 cidades que mais criaram postos formais de trabalho no período, São Paulo lidera com 3.597 vagas, seguida por Franca. Na sequência aparecem municípios como Guarulhos (1.524), Sorocaba (814) e Sertãozinho (806).
O desempenho coloca Franca à frente de importantes polos econômicos do estado, como Ribeirão Preto, Campinas, Bauru e São José do Rio Preto, evidenciando o aquecimento do mercado de trabalho local no início do ano.
No acumulado de 12 meses, entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026, Franca também aparece entre os municípios que mais geraram empregos no estado, com 1.282 vagas formais criadas, ocupando a 33ª posição no ranking paulista.
No Estado
Segundo os dados divulgados, o Estado de São Paulo criou 16.451 empregos com carteira assinada em janeiro. No acumulado de 12 meses, o saldo chegou a 286.743 vagas, o que representa cerca de 24% de todos os postos formais criados no Brasil no período, que totalizou 1.228.483 vagas.
Os setores que mais contribuíram para a geração de empregos em janeiro no estado foram Indústria, com 21.528 vagas, Construção, com 15.934, e Serviços, com 3.001 novos postos.
Outro dado destacado no levantamento é o aumento no salário médio de admissão. Em janeiro, o valor médio pago aos trabalhadores contratados em São Paulo foi de R$ 2.702,76, o maior desde 2020, quando o Novo Caged passou a reunir informações de diferentes sistemas do governo federal para monitorar o emprego formal no país.
O valor representa alta de 2,75% em relação a dezembro de 2025 e de 1,93% na comparação com janeiro do ano passado, mantendo o estado com o maior salário médio de admissão do Brasil.
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Comentários
1 Comentários
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andre hernades 16 horas atrásISSSSSSSSSSSSSSOOOOO MESMO GCN ....DIVULGUEM MESMO ESSAS INFORMAÇÕES DAQUI A POUCO A CIDADE TA CHEIA DE MENDIGOS PEDINTES E NINGUEM SABE O PORQUÊ,,,,,O QUE TRAZ DE BENEFICIO A DIVULGAÇÃO DESSA INFORMAÇÃO? SÓ A CHEGADA DE MAIS GENTE DE FORA PARA TRABALHAR AQUI....