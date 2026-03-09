Dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) registraram que, apenas nos dois primeiros meses do ano, foram aplicadas 429 multas por falta de licenciamento em Franca.
De acordo com o levantamento, essa é a infração mais recorrente na cidade no período, superando outras irregularidades relacionadas à condução de veículos.
A segunda multa mais aplicada em Franca foi a recusa ao teste do etilômetro, com 182 ocorrências. Já a terceira infração mais registrada foi dirigir manuseando o telefone celular, que somou 106 autuações desde o início do ano.
Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir um veículo sem o licenciamento atualizado é considerado infração gravíssima. A penalidade prevê multa de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O veículo também pode ser removido ao pátio, gerando custos adicionais para o proprietário.
Especialistas em trânsito alertam que o licenciamento anual é obrigatório e funciona como uma autorização para que o veículo circule legalmente nas vias públicas. Caso o documento esteja irregular, o motorista pode ter que quitar todos os débitos pendentes — como multas, IPVA e taxas — para conseguir regularizar a situação e retirar o veículo do pátio.
Levantamento semelhante divulgado pelo Detran também mostrou que, em Ribeirão Preto, a falta de licenciamento lidera as autuações neste início de ano, com 660 infrações registradas, o equivalente a cerca de dez motoristas multados por dia.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.