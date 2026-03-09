Dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) registraram que, apenas nos dois primeiros meses do ano, foram aplicadas 429 multas por falta de licenciamento em Franca.

De acordo com o levantamento, essa é a infração mais recorrente na cidade no período, superando outras irregularidades relacionadas à condução de veículos.

A segunda multa mais aplicada em Franca foi a recusa ao teste do etilômetro, com 182 ocorrências. Já a terceira infração mais registrada foi dirigir manuseando o telefone celular, que somou 106 autuações desde o início do ano.