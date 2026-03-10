Cerca de 150 mulheres participaram, na manhã de domingo, 8, de uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres no Centro Comunitário do bairro Santa Maria, na região oeste de Franca. O encontro reuniu moradoras do bairro e de outras regiões da cidade em uma manhã de acolhimento, informação e valorização feminina.

Durante o evento, foram oferecidas diversas atividades gratuitas voltadas ao público feminino. Entre elas, atendimento de manicure, doação de roupas, café com brindes e momentos de confraternização entre as participantes.

A programação também contou com palestras e rodas de conversa voltadas ao fortalecimento e à conscientização das mulheres. Um dos destaques foi a abordagem sobre políticas públicas voltadas às mulheres, além de uma palestra sobre saúde feminina, com orientações e informações para o dia a dia.