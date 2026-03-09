Morreu em Franca nesse domingo, 8, Nélio Carloni, aos 83 anos. Ele era viúvo e deixa três filhos: Marcelo, Eduardo e Roberto. Nélio já vinha sofrendo com problemas de saúde, e a família não divulgou a causa de sua morte.

Nélio atuou como servidor público municipal na Prefeitura de Franca, chegando a ocupar o cargo de secretário de Ação Social, de 1989 a 1992, na gestão do prefeito Maurício Sandoval Ribeiro.

No período de 1996 a 2018, Nélio também trabalhou na Assembleia Legislativa de São Paulo, como assessor do então deputado Roberto Engler. “Nélio foi uma pessoa incrível, uma pessoa muito do bem. Que ele descanse em paz”, disse Wildnei Teodoro, funcionário da Alesp e ex-assessor de Engler.