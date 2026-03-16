A Igreja Católica iniciou em todo o país as atividades da Campanha da Fraternidade 2026, que neste ano traz como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14). A proposta da campanha é promover reflexões e incentivar ações voltadas ao direito à moradia digna, uma realidade que ainda desafia milhares de famílias brasileiras. Na Diocese de Franca, as mobilizações já começaram e envolvem paróquias, comunidades, pastorais e voluntários.
Além de momentos de reflexão nas celebrações e encontros religiosos, a campanha também prevê ações práticas voltadas à compreensão da realidade habitacional na região.
Um dos trabalhos em andamento é o levantamento de dados sobre a situação da moradia no município. O diagnóstico ainda não foi concluído, pois equipes seguem coletando informações junto às comunidades e projetos parceiros. A ideia é reunir dados que ajudem a identificar as principais necessidades e orientar futuras iniciativas de apoio e mobilização social.
Entre os parceiros da campanha, estão o Projeto João de Barro, que tem contribuído com informações e números relacionados à realidade habitacional, e o Projeto Moradia Digna, que também participa das ações voltadas à melhoria das condições de moradia de famílias em situação de vulnerabilidade.
As atividades tiveram início oficialmente com as celebrações da Quarta-feira de Cinzas, que marcam o começo do período da Quaresma e também das mobilizações da campanha nas comunidades católicas.
Na Diocese de Franca, o assessor da Campanha da Fraternidade é o padre Fabiano Eduardo da Silva, responsável por acompanhar e orientar as reflexões pastorais relacionadas ao tema. A coordenação das atividades está sob responsabilidade de José Roberto da Silva e Ana Maria Vilela. A equipe também conta com a participação de diversos agentes que colaboram com o desenvolvimento das ações.
Realizada anualmente pela Igreja Católica no Brasil, a Campanha da Fraternidade busca unir fé e compromisso social, incentivando a reflexão e a realização de ações concretas em defesa da dignidade humana.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.