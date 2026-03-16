A Igreja Católica iniciou em todo o país as atividades da Campanha da Fraternidade 2026, que neste ano traz como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14). A proposta da campanha é promover reflexões e incentivar ações voltadas ao direito à moradia digna, uma realidade que ainda desafia milhares de famílias brasileiras. Na Diocese de Franca, as mobilizações já começaram e envolvem paróquias, comunidades, pastorais e voluntários.

Além de momentos de reflexão nas celebrações e encontros religiosos, a campanha também prevê ações práticas voltadas à compreensão da realidade habitacional na região.

Um dos trabalhos em andamento é o levantamento de dados sobre a situação da moradia no município. O diagnóstico ainda não foi concluído, pois equipes seguem coletando informações junto às comunidades e projetos parceiros. A ideia é reunir dados que ajudem a identificar as principais necessidades e orientar futuras iniciativas de apoio e mobilização social.