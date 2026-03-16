Franca receberá na próxima sexta-feira, 20, o projeto cultural “40+”, uma iniciativa que une teatro e reflexão social para discutir a menopausa e as experiências de mulheres na maturidade. A atividade será realizada das 19h30 às 21h na Casa do Artista Francano, localizada na rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1.516, no centro da cidade, com entrada aberta ao público. A classificação é para maiores de 14 anos.
A proposta foi aprovada pelo edital Bolsa Cultura, da Prefeitura de Franca. O projeto prevê a criação de uma dramaturgia inédita e a realização de leituras dramáticas em espaços públicos da cidade, como a Casa de Cultura, unidades da Secretaria de Esportes e Artes e centros comunitários, todos com acessibilidade para cadeirantes.
Idealizado pela atriz Daniela de Pra, o projeto tem como base suas próprias vivências durante a transição para a menopausa. A dramaturgia, porém, vai além do relato individual e reúne diferentes histórias e perspectivas de mulheres que atravessam essa fase da vida.
O processo criativo se apoia em três pilares: depoimentos, pesquisa bibliográfica e a construção artística desses materiais. O resultado é uma obra que busca dar voz a experiências muitas vezes silenciadas.
A proposta do espetáculo é estimular o debate sobre temas ainda cercados de tabus. O projeto pretende contribuir para a desconstrução de estigmas e para o enfrentamento da desinformação sobre a menopausa, além de valorizar a diversidade de trajetórias femininas na maturidade.
A dramaturgia também pretende abordar questões como envelhecimento, desejo, autonomia e reinvenção feminina, temas que frequentemente recebem pouca visibilidade no debate público.
O formato da obra segue a linha das chamadas “peças-palestras”, que combinam linguagem teatral com elementos informativos. A dramaturgia foi desenvolvida por Daniela de Pra em colaboração com o dramaturgo Caetano Barsoteli.
A direção das leituras dramáticas ficará a cargo de Larissa Matos. Entre as inspirações do projeto, estão montagens contemporâneas brasileiras que utilizam a cena teatral como espaço de reflexão social.
A leitura dramática desta sexta representa o primeiro passo para a futura montagem completa do espetáculo. A proposta é que o projeto evolua para uma produção teatral integral, ampliando o alcance do debate sobre o tema.
Trajetória da idealizadora
Natural de Franca, Daniela de Pra iniciou sua trajetória no teatro aos 16 anos, participando de grupos e produções locais. Posteriormente, mudou-se para São Paulo, onde integrou companhias teatrais e atuou como educadora em organizações sociais, ministrando aulas de teatro para crianças e adolescentes.
Pós-graduada em Neurociência, a artista também trabalha como palestrante e contadora de histórias. Em 2016, retornou a Franca, onde cofundou a Cia Cinco de Teatro e passou a atuar também no audiovisual, participando de campanhas publicitárias, curtas-metragens e cursos voltados à atuação para cinema.
Atualmente, Daniela segue em formação contínua, aprofundando seus estudos no método de interpretação desenvolvido por Thais Mansano.
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