Franca receberá na próxima sexta-feira, 20, o projeto cultural “40+”, uma iniciativa que une teatro e reflexão social para discutir a menopausa e as experiências de mulheres na maturidade. A atividade será realizada das 19h30 às 21h na Casa do Artista Francano, localizada na rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1.516, no centro da cidade, com entrada aberta ao público. A classificação é para maiores de 14 anos.

A proposta foi aprovada pelo edital Bolsa Cultura, da Prefeitura de Franca. O projeto prevê a criação de uma dramaturgia inédita e a realização de leituras dramáticas em espaços públicos da cidade, como a Casa de Cultura, unidades da Secretaria de Esportes e Artes e centros comunitários, todos com acessibilidade para cadeirantes.

Idealizado pela atriz Daniela de Pra, o projeto tem como base suas próprias vivências durante a transição para a menopausa. A dramaturgia, porém, vai além do relato individual e reúne diferentes histórias e perspectivas de mulheres que atravessam essa fase da vida.