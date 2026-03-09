Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente na madrugada desse domingo, 8, na avenida Frei Germano, na Estação, em Franca.
De acordo com informações de testemunhas, o condutor da moto seguia pela via quando, ao avançar após a abertura do semáforo, perdeu o controle da direção e bateu na guia da rotatória. Com o impacto, ele caiu e a motocicleta ficou sobre seu corpo.
Um homem que saía do trabalho parou para prestar ajuda. Segundo ele, enquanto outro rapaz acionava o socorro, ele permaneceu ao lado da vítima verificando o pulso e tentando mantê-la acordada.
O homem foi socorrido consciente e com ferimentos leves.
