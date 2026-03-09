09 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
SUSTO

Motociclista fica ferido após bater em guia de rotatória

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatAapp/GCN
Homem sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros
Homem sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros

Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente na madrugada desse domingo, 8, na avenida Frei Germano, na Estação, em Franca.

De acordo com informações de testemunhas, o condutor da moto seguia pela via quando, ao avançar após a abertura do semáforo, perdeu o controle da direção e bateu na guia da rotatória. Com o impacto, ele caiu e a motocicleta ficou sobre seu corpo.

Um homem que saía do trabalho parou para prestar ajuda. Segundo ele, enquanto outro rapaz acionava o socorro, ele permaneceu ao lado da vítima verificando o pulso e tentando mantê-la acordada.

O homem foi socorrido consciente e com ferimentos leves.

