Um mecânico de 43 anos é investigado por suspeita de maus-tratos contra o próprio filho, de 10 anos, em Miguelópolis. O caso foi registrado na noite de domingo, 8, após acionamento do Conselho Tutelar à Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram chamados até uma residência na rua José Jacob Daur, onde encontraram a criança, a mãe e o pai do menino, além de um conselheiro tutelar.

De acordo com o relato inicial, as agressões teriam ocorrido no sábado, 7, quando o homem tentou corrigir o comportamento do filho. Durante a discussão, ele acabou desferindo vários tapas no rosto da criança, provocando lesões na região da face.