Um mecânico de 43 anos é investigado por suspeita de maus-tratos contra o próprio filho, de 10 anos, em Miguelópolis. O caso foi registrado na noite de domingo, 8, após acionamento do Conselho Tutelar à Polícia Militar.
Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram chamados até uma residência na rua José Jacob Daur, onde encontraram a criança, a mãe e o pai do menino, além de um conselheiro tutelar.
De acordo com o relato inicial, as agressões teriam ocorrido no sábado, 7, quando o homem tentou corrigir o comportamento do filho. Durante a discussão, ele acabou desferindo vários tapas no rosto da criança, provocando lesões na região da face.
Após tomarem conhecimento da situação, os policiais levaram o menino e a mãe ao Pronto-socorro Municipal de Miguelópolis para atendimento médico, ainda na noite de domingo. Depois da liberação hospitalar, todos foram encaminhados ao plantão policial para o registro da ocorrência, com acompanhamento do Conselho Tutelar.
Em depoimento, o pai afirmou que o filho vinha apresentando problemas de comportamento nos últimos tempos, incluindo pequenos furtos. Segundo ele, após ingerir bebida alcoólica, tentou aconselhar o menino, mas perdeu o controle e acabou agredindo o filho com tapas no rosto.
O homem declarou ainda que nunca havia agido dessa forma anteriormente e disse estar arrependido. Ele também afirmou acreditar que não teria cometido as agressões caso não tivesse consumido álcool.
A mãe da criança relatou à polícia que não concordou com a atitude do companheiro e que interveio assim que percebeu a situação. Ela afirmou também que não levou o filho ao hospital no dia em que as agressões ocorreram, porque colocou a criança para dormir e não tinha com quem deixar a neta de 2 anos.
O conselheiro tutelar informou que recebeu uma denúncia anônima por telefone por volta das 17h deste domingo relatando que um pai teria agredido uma criança. Como não havia detalhes sobre a data do ocorrido, ele foi até a residência apenas no mesmo dia, quando constatou a situação e acionou a Polícia Militar.
O caso foi registrado para subsidiar a instauração de inquérito policial pela delegacia responsável, que deverá apurar as circunstâncias da agressão.
Como não havia médico legista de plantão na cidade durante o período noturno, foi expedida uma requisição para exame de corpo de delito da vítima, que deverá ser realizado posteriormente no IML (Instituto Médico Legal). A criança também deverá ser ouvida em escuta especializada, conforme determina a legislação.
