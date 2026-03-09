Marcas locais lideradas por mulheres reunidas em uma feira que agrega produtos e serviços variados, fortalecendo o empreendedorismo feminino e ampliando a visibilidade de quem transforma a comunidade por meio do trabalho e da inovação. Essa é a proposta do Empodera Ela, evento que chega ao Franca Shopping e a outros centros de compras da rede administrada pela Allos no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

Em Franca, a iniciativa é realizada em parceria com o CME-ACIF (Conselho da Mulher Empreendedora da Associação do Comércio e Indústria de Franca) e reúne mais de 30 empresas do grupo. Instalada no Franca Shopping, em frente à C&A, a feira segue até 15 de março, das 14h às 20h, levando ao público moda, gastronomia, consultoria e serviços.

“O Empodera Ela é uma iniciativa que abre espaço para o empreendedorismo feminino e reforça a importância do protagonismo da mulher na sociedade. Ao reunir 30 empreendedoras no Franca Shopping, criamos um ambiente de visibilidade, troca e geração de oportunidades”, afirma Angelique Canabrava, gerente de marketing do Franca Shopping.

Para a coordenadora-geral do CME-ACIF, Thalita Rossi, a iniciativa reforça o papel das parcerias institucionais no fortalecimento do empreendedorismo feminino e evidencia como ações concretas podem gerar impacto duradouro na economia local.

“Essa feira é uma vitrine para negócios, mas também é um símbolo da importância de políticas públicas, parcerias e ações permanentes que incentivem o empreendedorismo feminino não apenas em março, mas ao longo de todo o ano”, afirma. “Quando você apoia uma mulher empreendedora, você apoia uma família, impulsiona a economia e contribui para uma sociedade mais justa e igualitária”, completa.

Serviço

Empodera Ela – feira de apoio ao empreendedorismo feminino local

Data: de 2 a 15 de março.

Horário: das 14h às 20h.

Local: Franca Shopping – em frente à C&A.

Segmentos: moda, gastronomia, consultoria, serviços.

Realização: Allos/Franca Shopping, em parceria com o CME-ACIF.