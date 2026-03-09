Uma carreta carregada com cerveja tombou no fim da tarde desse domingo, 8, na rodovia MG-050, entre os municípios de Pratápolis e São Sebastião do Paraíso, a cerca de 80 quilômetros de Franca.

O veículo seguia no sentido Itaú de Minas para São Sebastião do Paraíso transportando carga de cerveja da marca Heineken. Ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle direcional da carreta, que acabou tombando fora da pista de rolamento.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros ao condutor até a chegada do resgate. Ele foi encaminhado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso.