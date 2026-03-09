09 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
MG-050

Carreta com cerveja tomba na região e motorista fica ferido

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Hélder Almeida
Carreta carregada com cerveja Heineken tombada na pista
Carreta carregada com cerveja Heineken tombada na pista

Uma carreta carregada com cerveja tombou no fim da tarde desse domingo, 8, na rodovia MG-050, entre os municípios de Pratápolis e São Sebastião do Paraíso, a cerca de 80 quilômetros de Franca.

O veículo seguia no sentido Itaú de Minas para São Sebastião do Paraíso transportando carga de cerveja da marca Heineken. Ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle direcional da carreta, que acabou tombando fora da pista de rolamento.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros ao condutor até a chegada do resgate. Ele foi encaminhado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso.

De acordo com as informações, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. No teste do bafômetro, o resultado apontou 0,24 mg/L de álcool por litro de ar expelido, o que gera uma Infração gravíssima (Lei Seca), multa de R$ 2.934,70, 7 pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Ainda conforme relatos de populares, o trecho onde ocorreu o acidente é conhecido pelo registro frequente de tombamentos envolvendo veículos de grande porte. A curva fica localizada entre o trevo de acesso a Pratápolis e a praça de pedágio de São Sebastião do Paraíso.

