Uma carreta carregada com cerveja tombou no fim da tarde desse domingo, 8, na rodovia MG-050, entre os municípios de Pratápolis e São Sebastião do Paraíso, a cerca de 80 quilômetros de Franca.
O veículo seguia no sentido Itaú de Minas para São Sebastião do Paraíso transportando carga de cerveja da marca Heineken. Ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle direcional da carreta, que acabou tombando fora da pista de rolamento.
Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros ao condutor até a chegada do resgate. Ele foi encaminhado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso.
De acordo com as informações, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. No teste do bafômetro, o resultado apontou 0,24 mg/L de álcool por litro de ar expelido, o que gera uma Infração gravíssima (Lei Seca), multa de R$ 2.934,70, 7 pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
Ainda conforme relatos de populares, o trecho onde ocorreu o acidente é conhecido pelo registro frequente de tombamentos envolvendo veículos de grande porte. A curva fica localizada entre o trevo de acesso a Pratápolis e a praça de pedágio de São Sebastião do Paraíso.
