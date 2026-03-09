Veja o obituário desta segunda, 9, em Franca:

Nome: Sebastião de Oliveira Carrijo

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Messias Donizete Vieira

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de Itirapuã

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã

Horário previsto do sepultamento: 16h