Veja o obituário desta segunda, 9, em Franca:
Nome: Sebastião de Oliveira Carrijo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Messias Donizete Vieira
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Itirapuã
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Nelio Carloni
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Henrique Marques Santos Pereira
Idade: 43 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Pedro Bonifacio da Silva
Idade: 75 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
