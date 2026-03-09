09 de março de 2026
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda, 9, em Franca:

Nome: Sebastião de Oliveira Carrijo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Messias Donizete Vieira
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Itirapuã
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Nelio Carloni  
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Henrique Marques Santos Pereira
Idade: 43 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Pedro Bonifacio da Silva
Idade: 75 anos 
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

