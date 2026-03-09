Um homem foi preso em flagrante na noite desse domingo, 8, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no cruzamento da avenida Brasil com a rua Macapá, no bairro Jardim Paulistano, em Franca.

De acordo com informações policiais, a abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado pela avenida Brasil. A equipe percebeu uma motocicleta vermelha circulando sem os espelhos retrovisores, equipamentos obrigatórios de segurança, o que motivou a ordem de parada para fiscalização.

O condutor era um auxiliar geral de 20 anos. Durante a verificação inicial, os policiais constataram que ele não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.