Um homem foi preso em flagrante na noite desse domingo, 8, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no cruzamento da avenida Brasil com a rua Macapá, no bairro Jardim Paulistano, em Franca.
De acordo com informações policiais, a abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado pela avenida Brasil. A equipe percebeu uma motocicleta vermelha circulando sem os espelhos retrovisores, equipamentos obrigatórios de segurança, o que motivou a ordem de parada para fiscalização.
O condutor era um auxiliar geral de 20 anos. Durante a verificação inicial, os policiais constataram que ele não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.
Na vistoria do veículo, os agentes verificaram que a placa e o número do motor eram compatíveis entre si, correspondendo a uma motocicleta I/Yinxiang Iros One. No entanto, o número identificador do chassi estava totalmente suprimido, impossibilitando a leitura dos caracteres originais gravados pelo fabricante.
Ainda segundo a polícia, a motocicleta foi furtada em Ribeirão Preto e apresentava diversos componentes incompatíveis com o modelo original, como farol, banco e conjunto traseiro, aparentando pertencer a outros veículos. O tanque de combustível também chamou a atenção dos policiais: ele havia sido pintado recentemente de vermelho de forma aparentemente grosseira, sendo possível identificar, por baixo da tinta, a cor original preta.
Questionado sobre as irregularidades, o condutor relatou que comprou a motocicleta com placa e motor na cidade de Ribeirão Preto em dezembro de 2025. Segundo ele, o quadro original teria quebrado e, por isso, adquiriu outra motocicleta sem motor, passando a utilizar o motor e a placa do veículo anterior. Ele também afirmou que o tanque pertencia originalmente a uma motocicleta Honda ML, de cor preta, que teria sido pintada posteriormente.
Durante busca pessoal, os policiais encontraram dentro de uma bolsa uma porção de erva semelhante à maconha, pesando 5,3 gramas. O suspeito alegou que a droga seria para uso próprio.
Ainda conforme apurado, uma consulta ao sistema Prodesp revelou que, em outubro de 2025, o rapaz já havia sido flagrado na cidade de Ribeirão Preto conduzindo um veículo com sinal identificador adulterado.
Diante da situação, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à unidade policial.
A motocicleta foi apreendida e será encaminhada para exame pericial metalográfico, que deverá confirmar as alterações nos sinais identificadores do veículo.
