Um homem foi preso na madrugada de sábado, 7, suspeito de tráfico de drogas após a Polícia Militar de Minas Gerais apreender diversos entorpecentes em uma residência no bairro Aclimação, em Passos (MG).
Segundo a PM, no local foram encontrados 26 tabletes de maconha, 553 comprimidos de ecstasy, sete embalagens do tipo zip lock contendo MD e uma porção de cocaína do tipo escama.
Durante as buscas na residência, os policiais também apreenderam três balanças digitais, um rolo de papel filme e materiais utilizados para o preparo e fracionamento das drogas.
Além disso, foram recolhidos dois celulares, uma carteira de trabalho em nome do suspeito e uma réplica de munição.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as demais providências.
