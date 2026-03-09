09 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Traficante é preso com 26 tabletes de maconha em casa na região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/PMMG
O homem foi preso em flagrante pela PMMG
Um homem foi preso na madrugada de sábado, 7, suspeito de tráfico de drogas após a Polícia Militar de Minas Gerais apreender diversos entorpecentes em uma residência no bairro Aclimação, em Passos (MG).

Segundo a PM, no local foram encontrados 26 tabletes de maconha, 553 comprimidos de ecstasy, sete embalagens do tipo zip lock contendo MD e uma porção de cocaína do tipo escama.

Durante as buscas na residência, os policiais também apreenderam três balanças digitais, um rolo de papel filme e materiais utilizados para o preparo e fracionamento das drogas.

Além disso, foram recolhidos dois celulares, uma carteira de trabalho em nome do suspeito e uma réplica de munição.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as demais providências.

