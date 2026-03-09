Franca promove nesta terça-feira, 10, mais uma edição do Dia de Oportunidade, evento voltado à intermediação de vagas no mercado de trabalho. A ação começa às 9h e será realizada na unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca).

Ao todo, nove empresas participarão do encontro, oferecendo cerca de 200 vagas de emprego em diferentes áreas. Entre as funções disponíveis, estão operador de caixa, repositor, balconista, auxiliar de limpeza, trabalhador metalúrgico, auxiliar e líder de logística, atendente de call center e recepcionista.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento de identidade e currículo, que pode estar impresso ou salvo em PDF no celular.