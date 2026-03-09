Franca promove nesta terça-feira, 10, mais uma edição do Dia de Oportunidade, evento voltado à intermediação de vagas no mercado de trabalho. A ação começa às 9h e será realizada na unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca).
Ao todo, nove empresas participarão do encontro, oferecendo cerca de 200 vagas de emprego em diferentes áreas. Entre as funções disponíveis, estão operador de caixa, repositor, balconista, auxiliar de limpeza, trabalhador metalúrgico, auxiliar e líder de logística, atendente de call center e recepcionista.
Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento de identidade e currículo, que pode estar impresso ou salvo em PDF no celular.
De acordo com Karla de Paula, diretora de Empreendedorismo, Emprego e Renda, o objetivo é ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho. Segundo ela, haverá oportunidades para jovens, adultos, pessoas com 50 anos ou mais e também para pessoas com deficiência.
O evento também contará com intérpretes de Libras, que irão acompanhar e auxiliar candidatos que necessitem de apoio durante as entrevistas. Além disso, uma equipe estará disponível para orientar os participantes e realizar inscrições em cursos gratuitos oferecidos pelo programa Caminho para o Emprego.
A unidade II do Uni-Facef fica na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no bairro São José, em Franca.
Emprega Franca
A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento também disponibiliza vagas de trabalho diariamente por meio do programa Emprega Franca. As oportunidades podem ser consultadas no site da Prefeitura.
Mais informações sobre as vagas do Emprega Franca e sobre o Dia de Oportunidade podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
