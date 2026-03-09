Uma auxiliar administrativa de 25 anos foi violentamente agredida pelo companheiro, um vendedor de 32 anos, dentro do apartamento onde o casal morava, na Vila Aparecida, em Franca. A vítima afirmou à polícia que o homem não aceitava o fim do relacionamento e a ameaçou antes das agressões.
“Se você não for minha, não será de mais ninguém. Você vai se arrepender”, teria dito o agressor momentos antes de atacar a mulher.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após moradores ouvirem gritos de socorro vindos de um apartamento do prédio. Uma testemunha relatou aos agentes que um homem havia fugido pela janela do imóvel momentos antes da chegada da equipe.
Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher em estado de desespero, com o rosto coberto de sangue. Ela gritava por ajuda e dizia que o companheiro ainda poderia estar dentro do apartamento.
Diante da situação, os policiais precisaram arrombar a porta para entrar no imóvel. No interior do apartamento, a vítima foi encontrada caída no chão, bastante ensanguentada e chorando, enquanto pedia socorro.
A mulher informou aos agentes que o agressor estaria escondido no quarto. Os policiais então arrombaram também a porta do corredor e, em seguida, a porta do quarto do casal.
No entanto, ao entrarem no cômodo, perceberam que o suspeito já havia fugido. A cerca de proteção da janela estava cortada, indicando que ele possivelmente escapou por ali.
A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Ela apresentava sangramento intenso, principalmente na região da boca.
Aos policiais, a auxiliar administrativa contou que conversava com o companheiro sobre o término do relacionamento quando ele se recusou a aceitar a separação e passou a agredi-la com vários socos e chutes, enquanto fazia ameaças.
O suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia, levando o celular da mulher e segue foragido. O caso foi registrado como violência doméstica e ameaça, e o homem está sendo procurado pelas autoridades.
