Uma auxiliar administrativa de 25 anos foi violentamente agredida pelo companheiro, um vendedor de 32 anos, dentro do apartamento onde o casal morava, na Vila Aparecida, em Franca. A vítima afirmou à polícia que o homem não aceitava o fim do relacionamento e a ameaçou antes das agressões.

“Se você não for minha, não será de mais ninguém. Você vai se arrepender”, teria dito o agressor momentos antes de atacar a mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após moradores ouvirem gritos de socorro vindos de um apartamento do prédio. Uma testemunha relatou aos agentes que um homem havia fugido pela janela do imóvel momentos antes da chegada da equipe.