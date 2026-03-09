A semana começa com tempo instável em Franca e a tendência é de vários dias consecutivos de chuva. De acordo com a previsão meteorológica da Climatempo, entre segunda-feira, 9, e sexta-feira, 13, o município deve registrar pancadas de chuva frequentes, muitas vezes acompanhadas de trovoadas e possibilidade de temporais.
Nesta segunda-feira, 9, os termômetros devem variar entre 19°C e 27°C, com sensação de 24ºC. O dia amanheceu com muita neblina e deve continuar com o céu nublado, com pouca aparição de sol, pancadas de chuva à tarde e previsão de temporal durante a noite. O volume de chuva pode chegar a 23,1 milímetros. A umidade do ar deve atingir 96%.
Na terça-feira, 10, o cenário se mantém semelhante. A mínima prevista é de 19°C e a máxima de 27°C, com sensação de 23ºC. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. A previsão indica cerca de 6,8 milímetros de precipitação.
Já na quarta-feira, 11, a instabilidade aumenta. A temperatura deve variar entre 19°C e 24°C. O dia começa com muitas nuvens e chuva pela manhã, enquanto a tarde e a noite podem ter temporais. A previsão aponta acumulado de 12,5 milímetros.
Na quinta-feira, 12, a previsão indica um dos maiores volumes de chuva da semana. As temperaturas ficam entre 19°C e 23°C, com sol entre nuvens pela manhã e chuva ao longo do dia. Temporais são esperados à tarde e à noite, com acumulado estimado de 28,3 milímetros.
Na sexta-feira, 13, o tempo continua instável. Os termômetros devem marcar entre 19°C e 24°C. O dia será de sol com algumas nuvens, mas com pancadas rápidas de chuva durante o dia e também à noite. O volume previsto é de 21 milímetros, com probabilidade de 95%.
Além da chuva frequente, a previsão também indica altos índices de umidade, que podem chegar a 99% em alguns momentos da semana.
A orientação da Defesa Civil é que moradores fiquem atentos às mudanças no tempo, principalmente durante temporais, quando podem ocorrer rajadas de vento e descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
