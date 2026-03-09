A semana começa com tempo instável em Franca e a tendência é de vários dias consecutivos de chuva. De acordo com a previsão meteorológica da Climatempo, entre segunda-feira, 9, e sexta-feira, 13, o município deve registrar pancadas de chuva frequentes, muitas vezes acompanhadas de trovoadas e possibilidade de temporais.

Nesta segunda-feira, 9, os termômetros devem variar entre 19°C e 27°C, com sensação de 24ºC. O dia amanheceu com muita neblina e deve continuar com o céu nublado, com pouca aparição de sol, pancadas de chuva à tarde e previsão de temporal durante a noite. O volume de chuva pode chegar a 23,1 milímetros. A umidade do ar deve atingir 96%.

Na terça-feira, 10, o cenário se mantém semelhante. A mínima prevista é de 19°C e a máxima de 27°C, com sensação de 23ºC. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. A previsão indica cerca de 6,8 milímetros de precipitação.