08 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
AMEAÇA

Homem pega machadinha, avança em policiais e é baleado em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Viatura da Polícia Militar em frente ao CPJ, onde o caso foi registrado
Viatura da Polícia Militar em frente ao CPJ, onde o caso foi registrado

Um homem de 30 anos foi baleado pela Polícia Militar na madrugada deste domingo, 8, após ameaçar policiais com um machado durante uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram chamados para atender uma denúncia de ameaça em uma casa na rua Porto Alegre. A mulher relatou que havia sido ameaçada de morte pelo companheiro, que deixou o local antes da chegada da equipe.

Pouco tempo depois, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem voltou à residência bastante alterado, entrou no imóvel e voltou a intimidar a vítima. Seguindo orientação recebida anteriormente, a mulher acionou novamente a polícia.

Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o suspeito segurando objetos cortantes, entre eles facas e uma machadinha. Os militares deram ordens para que ele largasse os itens e se afastasse, mas o homem teria ignorado a determinação.

Ainda conforme o registro policial, ele pegou a machadinha e partiu em direção aos militares. Diante da ameaça, os policiais atiraram para conter a investida. O suspeito foi atingido por dois disparos na perna e caiu no chão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram chamadas e prestaram socorro. O homem foi levado para um hospital da cidade.

A perícia também esteve no local para analisar a cena da ocorrência. O caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi registrado como injúria e resistência no contexto de violência doméstica.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários