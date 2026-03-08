Um homem de 30 anos foi baleado pela Polícia Militar na madrugada deste domingo, 8, após ameaçar policiais com um machado durante uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.
Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram chamados para atender uma denúncia de ameaça em uma casa na rua Porto Alegre. A mulher relatou que havia sido ameaçada de morte pelo companheiro, que deixou o local antes da chegada da equipe.
Pouco tempo depois, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem voltou à residência bastante alterado, entrou no imóvel e voltou a intimidar a vítima. Seguindo orientação recebida anteriormente, a mulher acionou novamente a polícia.
Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o suspeito segurando objetos cortantes, entre eles facas e uma machadinha. Os militares deram ordens para que ele largasse os itens e se afastasse, mas o homem teria ignorado a determinação.
Ainda conforme o registro policial, ele pegou a machadinha e partiu em direção aos militares. Diante da ameaça, os policiais atiraram para conter a investida. O suspeito foi atingido por dois disparos na perna e caiu no chão.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram chamadas e prestaram socorro. O homem foi levado para um hospital da cidade.
A perícia também esteve no local para analisar a cena da ocorrência. O caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi registrado como injúria e resistência no contexto de violência doméstica.
