Um homem de 30 anos foi baleado pela Polícia Militar na madrugada deste domingo, 8, após ameaçar policiais com um machado durante uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram chamados para atender uma denúncia de ameaça em uma casa na rua Porto Alegre. A mulher relatou que havia sido ameaçada de morte pelo companheiro, que deixou o local antes da chegada da equipe.

Pouco tempo depois, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem voltou à residência bastante alterado, entrou no imóvel e voltou a intimidar a vítima. Seguindo orientação recebida anteriormente, a mulher acionou novamente a polícia.