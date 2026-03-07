Franca está em luto. Aos 88 anos, morreu Aparecido Maldonado Ponce, o “Seo Aparecido”, vítima de complicações renais. O comerciante, proprietário do Supermercado São Paulo, não resistiu neste sábado, 7.
“Muita tristeza, eu comunico o falecimento do meu amado pai, Aparecido Maldonado Ponce. Você foi um guerreiro. Descanse em paz”, disse Daniel Maldonado.
Trajetória
Seo Aparecido nasceu na zona rural da vizinha Restinga. Com 15 anos, o comerciante se mudou para Franca, onde trabalhou durante quatro anos em uma quitanda. Em solo francano, construiu família com Norma Ponce, sua companheira há mais de cinco décadas. O casal é pai de três filhos: Aparecido Maldonado Ponce Junior, Daniel Costa Maldonado e Alexandre Maldonado Ponce.
Há 69 anos ativo no comércio, Seo Aparecido é proprietário desde 1957. Semanas antes de sua morte, ainda era possível vê-lo realizando compras e trocando produtos. Devido ao seu carisma, aliado à sua trajetória profissional, o comerciante era motivo de brincadeiras e memes em Franca e região.
Sempre de bom humor, Aparecido atendia aos “fãs”, quando procurado no Supermercado São Paulo. “Pra mim é bom, não atrapalha em nada. Esse pessoal que vem de fora da cidade fala com a gente, tira fotografia. Essas brincadeiras, eu recebo com muita naturalidade. Felizmente, vira um ponto turístico. Temos somente a agradecer. Não tem dinheiro que pague o carinho de todos”, contou o comerciante em entrevista ao portal GCN/Sampi, em maio de 2020.
Seo Aparecido estava lutando com problemas de saúde há um ano. Na semana passada, ele foi internado com alterações cardíacas e renais. Nesta sexta-feira, 6, ele entrou em coma e morreu neste sábado na presença dos filhos e netos que estavam no hospital.
Nas redes sociais, amigos, conhecidos e familiares lamentaram a perda do ícone.
Os horários e locais do velório e sepultamento ainda não foram divulgados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.