Franca está em luto. Aos 88 anos, morreu Aparecido Maldonado Ponce, o “Seo Aparecido”, vítima de complicações renais. O comerciante, proprietário do Supermercado São Paulo, não resistiu neste sábado, 7.

“Muita tristeza, eu comunico o falecimento do meu amado pai, Aparecido Maldonado Ponce. Você foi um guerreiro. Descanse em paz”, disse Daniel Maldonado.

Trajetória

Seo Aparecido nasceu na zona rural da vizinha Restinga. Com 15 anos, o comerciante se mudou para Franca, onde trabalhou durante quatro anos em uma quitanda. Em solo francano, construiu família com Norma Ponce, sua companheira há mais de cinco décadas. O casal é pai de três filhos: Aparecido Maldonado Ponce Junior, Daniel Costa Maldonado e Alexandre Maldonado Ponce.