O supermercado que nunca fecha… fechou as portas neste sábado, 7. O motivo? Luto pela morte de seu fundador e proprietário, Aparecido Maldonado Ponce, o “Seo Aparecido”. Aos 88 anos, o ícone francano morreu após complicações renais e uma luta travada contra um câncer na garganta. A família agradeceu ao carinho da população.

A missão de fechar as portas em meio a esse momento de dor coube a um dos filhos de Aparecido, Daniel Maldonado Ponce. "Quero, primeiramente, agradecer à população francana e região que sempre o acolheu bem, que sempre o quis bem, e ele também, a receita verdadeira, que ele sempre procurou corresponder", disse Daniel.

