O supermercado que nunca fecha… fechou as portas neste sábado, 7. O motivo? Luto pela morte de seu fundador e proprietário, Aparecido Maldonado Ponce, o “Seo Aparecido”. Aos 88 anos, o ícone francano morreu após complicações renais e uma luta travada contra um câncer na garganta. A família agradeceu ao carinho da população.
A missão de fechar as portas em meio a esse momento de dor coube a um dos filhos de Aparecido, Daniel Maldonado Ponce. "Quero, primeiramente, agradecer à população francana e região que sempre o acolheu bem, que sempre o quis bem, e ele também, a receita verdadeira, que ele sempre procurou corresponder", disse Daniel.
Leia mais: Aos 88 anos, morre ‘Seo Aparecido’, ícone de Franca
O estabelecimento funciona na avenida Presidente Vargas, em Franca, desde 1957. Um aviso foi fixado em uma das portas, informando o fechamento devido ao luto.
"A tradição dele de sempre servir o próximo é o que ele fazia sempre com amor também. Então, é só aquela gratidão, eu tenho que só agradecer esse convívio que eu tive com ele", acrescentou.
O filho contou que acompanhou de perto os últimos dias de vida do pai. "Ele foi nos preparando aos poucos, foi nos despedindo aos poucos, estava sereno, tranquilo. Ele nunca reclamou, sempre lutou".
Cliente tradicional
A cuidadora Dalila da Graça Lima, de 77 anos, cliente desde 1984, chegou a ir ao supermercado na manhã deste sábado, como dezenas de outros clientes, deparando-se com a notícia. "Admirava ele, era pessoa extraordinária. Extraordinária, deixou um legado muito grande. Vim fazer compras e encontrei o supermercado fechado e fiquei muito triste. Foi uma grande perda".
Superação
Em 2021, o empresário superou a Covid-19, chegando a ficar internado por dias. Ao deixar o hospital, ele foi recebido com festa em seu estabelecimento pelos funcionários e clientes. Em julho de 2025, o empresário voltou a ser internado, desta vez por causa de um quadro alterado de diabetes. Nos primeiros dias, ele chegou a ficar na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).
Leia mais: Velório de ‘Seo Aparecido’ acontece em Franca neste sábado
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.