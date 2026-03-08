Foi enterrado neste domingo, 8, o corpo do adolescente Wallisson Deivide da Silva, de 14 anos, que morreu afogado após pular no Rio Grande, da ponte entre Igarapava e Delta (MG).
O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Aramina e reuniu familiares e amigos, que prestaram as últimas homenagens ao adolescente.
Leia mais: Jovem de 14 anos morre após pular de ponte interditada na região
Wallisson morreu na tarde desse sábado, 7, depois de pular no rio junto com outro adolescente. Segundo a Defesa Civil, ele teria ficado preso entre pedras e galhos submersos e não conseguiu voltar à superfície.
Um mergulhador que estava na região ajudou nas buscas e conseguiu localizar o jovem após cerca de 40 minutos submerso. Equipes de resgate ainda tentaram reanimá-lo no local e depois na Santa Casa de Igarapava, mas ele não resistiu.
O outro adolescente que estava com Wallisson chegou a entrar na água para tentar ajudá-lo e, por pouco, também não se afogou.
O caso aconteceu na ponte metálica que liga os municípios de Igarapava e Delta (MG). A estrutura está interditada por problemas estruturais, mas ainda é frequentada por jovens, principalmente nos fins de semana.
