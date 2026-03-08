Foi enterrado neste domingo, 8, o corpo do adolescente Wallisson Deivide da Silva, de 14 anos, que morreu afogado após pular no Rio Grande, da ponte entre Igarapava e Delta (MG).

O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Aramina e reuniu familiares e amigos, que prestaram as últimas homenagens ao adolescente.

