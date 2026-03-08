O Sesi Franca Basquete saiu na frente do Minas ao vencer, por 98 a 90, o primeiro duelo da série melhor de três partidas das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Américas). O jogo foi disputado na noite deste domingo, 8, no ginásio UniBH, em Belo Horizonte (MG).
Agora, a série terá sequência em Franca com o segundo confronto nesta quarta-feira, 11, às 19h40. Se necessário, o terceiro jogo será na quinta-feira, 12, às 19h10, no ginásio Pedrocão.
O jogo
O Sesi Franca abriu o placar com Felício aproveitando rebote, após lance de Lucas Dias. Erik McCree respondeu para o Minas, com uma bola de três pontos. Na sequência, os paulistas abriram 12 a 5, obrigando Léo Costa a pedir tempo. Com bom trabalho defensivo, o Franca venceu o primeiro quarto por 23 a 13.
O Minas chegou a cortar a diferença para três pontos, mas a equipe francana voltou a abrir 15 pontos de frente com uma sequência de bolas de três pontos com Lucas Dias, David Jackson e Zu Júnior. Assim, o Franca fechou o primeiro tempo ganhando por 53 a 39.
O time de Belo Horizonte começou uma escalada no marcador, baixando a diferença para cinco pontos na volta do intervalo. Helinho Garcia parou o jogo. Com boa defesa e aproveitando os contra-ataques, o Minas venceu o terceiro quarto por 21 a 17, mas o Franca terminou o terceiro período na frente, 70 a 60.
O jogo ganhou mais emoção nos dois minutos finais, com a equipe mineira encostando no placar, ficando apenas três pontos atrás do marcador. Mas o Franca voltou à carga, assegurando a vitória na casa do adversário.
Os cestinhas da partida foram David Jackson e Lucas Dias, com 20 pontos cada um para o Franca, e Williams e Paranhos, também com 20 pontos cada um para o Minas.
