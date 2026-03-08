O Sesi Franca Basquete saiu na frente do Minas ao vencer, por 98 a 90, o primeiro duelo da série melhor de três partidas das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Américas). O jogo foi disputado na noite deste domingo, 8, no ginásio UniBH, em Belo Horizonte (MG).

Agora, a série terá sequência em Franca com o segundo confronto nesta quarta-feira, 11, às 19h40. Se necessário, o terceiro jogo será na quinta-feira, 12, às 19h10, no ginásio Pedrocão.

O jogo

O Sesi Franca abriu o placar com Felício aproveitando rebote, após lance de Lucas Dias. Erik McCree respondeu para o Minas, com uma bola de três pontos. Na sequência, os paulistas abriram 12 a 5, obrigando Léo Costa a pedir tempo. Com bom trabalho defensivo, o Franca venceu o primeiro quarto por 23 a 13.