Carlos Rezende, o “Carlão”, braço direito de “Seo Aparecido” e companheiro de trabalho do comerciante por 44 anos, falou sobre a morte do amigo em entrevista exclusiva à Rádio Difusora neste sábado, 7, com a apresentadora Cíntia Flávia.
Carlos acompanhou de perto o crescimento dos filhos de Aparecido durante os anos em que trabalhou no Supermercado São Paulo. Mesmo com dificuldade para encontrar palavras, ele fez questão de destacar a admiração que sente pelo amigo.
“É difícil falar agora, nem sei se vou conseguir falar. O gigante tombou. Cara trabalhador, a coisa que mais gostava de fazer era trabalhar. Quarenta e quatro anos que eu estou aqui com ele, sei da vida dele, tudo dele, dos meninos, vi toda a vida eles crescerem. Infelizmente, se foi”, disse.
“Franca perdeu um dos maiores comerciantes que existem, não só comerciante como pessoa. Pessoa excelente”, completou Carlos.
Leia mais: Aos 88 anos, morre ‘Seo Aparecido’, ícone de Franca
Seo Aparecido enfrentava problemas de saúde há alguns meses, o que o impediu de continuar trabalhando. Ele foi internado no último domingo, 1º, e levado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde permaneceu até a sexta-feira, 6. Naquele dia, foi transferido para um quarto, mas acabou entrando em coma. Horas depois, não resistiu.
“A gente realmente era uma família. São 44 anos trabalhando na mesma firma, eu tinha 21 anos quando entrei no supermercado. Tinha a confiança de que pegamos um no outro, então a gente realmente era uma família. Ele era meu segundo pai, eu aprendi muito com seu Aparecido, em todos os sentidos. Eu inaugurei a padaria dele, ele deixou tudo na minha mão. Muito triste esse momento”, afirmou.
O empresário Aparecido Maldonado Ponce deixa três filhos: Aparecido Maldonado Ponce Júnior, Daniel Costa Maldonado e Alexandre Maldonado Ponce.
O sepultamento ocorreu às 16h, no Cemitério da Saudade.
