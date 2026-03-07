Carlos Rezende, o “Carlão”, braço direito de “Seo Aparecido” e companheiro de trabalho do comerciante por 44 anos, falou sobre a morte do amigo em entrevista exclusiva à Rádio Difusora neste sábado, 7, com a apresentadora Cíntia Flávia.

Carlos acompanhou de perto o crescimento dos filhos de Aparecido durante os anos em que trabalhou no Supermercado São Paulo. Mesmo com dificuldade para encontrar palavras, ele fez questão de destacar a admiração que sente pelo amigo.

“É difícil falar agora, nem sei se vou conseguir falar. O gigante tombou. Cara trabalhador, a coisa que mais gostava de fazer era trabalhar. Quarenta e quatro anos que eu estou aqui com ele, sei da vida dele, tudo dele, dos meninos, vi toda a vida eles crescerem. Infelizmente, se foi”, disse.