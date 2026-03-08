Um carro caiu dentro de uma lagoa na manhã deste domingo, 8, às margens da avenida Ayrton Senna, nas proximidades da área conhecida como Chácara dos Padres, em Batatais.

De acordo com testemunhas, pessoas que passavam pelo local avistaram o veículo dentro da água e acionaram o socorro. Ainda segundo os relatos, uma pessoa teria sido vista saindo da lagoa logo após o carro cair.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local para atender à ocorrência e iniciar os procedimentos de verificação.