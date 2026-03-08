A Francana perdeu para a Portuguesa Santista, por 1 a 0, na manhã deste domingo, 8, no estádio “Ulrico Mursa”, em Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Série A3 de 2026.

A Veterana completa seis partidas sem vencer no campeonato e está na 13ª colocação na classificação com 7 pontos. A Portuguesa é a líder com 27 pontos e já está classificada matematicamente no G8, para a fase mata-mata.

As duas equipes ainda se acertavam em campo quando a Portuguesa partiu para o ataque e, após cruzamento de Maninho, do bico da área pela direita, Yohan subiu à cabeça para abrir o marcador aos 13 minutos, livre de marcação.