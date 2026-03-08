A Francana perdeu para a Portuguesa Santista, por 1 a 0, na manhã deste domingo, 8, no estádio “Ulrico Mursa”, em Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Série A3 de 2026.
A Veterana completa seis partidas sem vencer no campeonato e está na 13ª colocação na classificação com 7 pontos. A Portuguesa é a líder com 27 pontos e já está classificada matematicamente no G8, para a fase mata-mata.
As duas equipes ainda se acertavam em campo quando a Portuguesa partiu para o ataque e, após cruzamento de Maninho, do bico da área pela direita, Yohan subiu à cabeça para abrir o marcador aos 13 minutos, livre de marcação.
A Francana tentava as jogadas de ataque, mas sem criatividade não oferecia perigo ao goleiro da Briosa. No fim da primeira etapa, o time da casa criou algumas chances de gol com escanteio a favor, mesmo com um jogador a menos. Wellington foi expulso aos 15 minutos.
A Veterana voltou um pouco melhor para a segunda etapa, chegando mais ao ataque. Até a parada para a hidratação, o time visitante criou chances: uma com Léo Galinha, de cabeça, e dois chutes de Dudu Pedrotti, que o goleiro santista praticou boas defesas, evitando o gol de empate. A Veterana insistiu o restante da partida, mas não conseguiu furar a defesa da equipe de Sérgio Guedes.
A Francana volta a jogar pela A3, nesta quarta-feira, 11, às 19h30, contra o União São João, fora de casa.
