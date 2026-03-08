Neste Dia Internacional da Mulher, uma iniciativa criada em Franca busca acolher mulheres que enfrentam sofrimento psicológico e emocional. Idealizada pela estudante de psicologia Renata Aparecida Sobrinho Campos, de 43 anos, a ONG "Acolhendo e Cuidado" reúne voluntários para promover encontros em grupo, dinâmicas e oficinas voltadas ao fortalecimento emocional feminino.

Estudante do segundo ano de Psicologia da Unifran (Universidade de Franca), Renata decidiu transformar experiências pessoais em uma iniciativa de apoio a outras mulheres. A motivação nasceu dentro da própria família, marcada pela presença de mulheres que assumiram múltiplos papéis ao longo da vida, muitas vezes sem espaço para cuidar da própria saúde mental.

“Eu venho de uma família de mulheres muito guerreiras, como minha avó, mãe, tia e irmã, que eram as mulheres, mães, filhas, amigas e as provedoras, mas tudo isso teve um alto preço por não cuidarem da saúde mental, inclusive altas consequências, como alta sobrecarga, estresse, irritação, auto-medicação e até depressão”, contou.