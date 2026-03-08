Neste Dia Internacional da Mulher, uma iniciativa criada em Franca busca acolher mulheres que enfrentam sofrimento psicológico e emocional. Idealizada pela estudante de psicologia Renata Aparecida Sobrinho Campos, de 43 anos, a ONG "Acolhendo e Cuidado" reúne voluntários para promover encontros em grupo, dinâmicas e oficinas voltadas ao fortalecimento emocional feminino.
Estudante do segundo ano de Psicologia da Unifran (Universidade de Franca), Renata decidiu transformar experiências pessoais em uma iniciativa de apoio a outras mulheres. A motivação nasceu dentro da própria família, marcada pela presença de mulheres que assumiram múltiplos papéis ao longo da vida, muitas vezes sem espaço para cuidar da própria saúde mental.
“Eu venho de uma família de mulheres muito guerreiras, como minha avó, mãe, tia e irmã, que eram as mulheres, mães, filhas, amigas e as provedoras, mas tudo isso teve um alto preço por não cuidarem da saúde mental, inclusive altas consequências, como alta sobrecarga, estresse, irritação, auto-medicação e até depressão”, contou.
Segundo ela, por muitos anos também acabou repetindo esse padrão de sobrecarga emocional. O cenário começou a mudar quando decidiu buscar ajuda psicológica, mesmo sem acreditar inicialmente que a terapia poderia trazer resultados. “Acabei repetindo o erro por muito tempo até não aguentar mais e buscar ajuda psicológica. Quando comecei, confesso que não acreditava muito em terapia emocional, mas não via outra saída e resolvi tentar.”
O processo terapêutico transformou sua forma de lidar com os próprios desafios e influenciou diretamente a decisão de iniciar a graduação em Psicologia. A partir dessa experiência, surgiu o desejo de criar um espaço onde outras mulheres pudessem encontrar acolhimento, compartilhar vivências e fortalecer a saúde emocional.
O projeto reúne voluntários e conta com uma diretoria formada para estruturar as atividades. Entre as ações previstas estão conversas em grupo, dinâmicas e atividades de arte-terapia, como oficinas de artesanato, com o objetivo de promover acolhimento e autonomia às participantes. Quando necessário, as mulheres também poderão ser encaminhadas para atendimento especializado no Caps (Centro de Atenção Psicossocial).
Renata afirmou que a proposta também busca ampliar o acesso ao cuidado em saúde mental, especialmente diante da dificuldade de atendimento em serviços públicos. “Vamos mudar isso. A UBS (Unidade Básica de Saúde) não atende à demanda e isso muda vidas, muda famílias, faz com que mulheres deixem de ser abusadas em casa e no trabalho e aprendam a se dar o valor devido.”
Mulheres interessadas em participar podem entrar em contato pelo telefone (16) 99458-0153 para realizar um pré-cadastro. Os encontros acontecem na sede do projeto, localizada na rua Minas Gerais, 1.390, na Vila Aparecida, em Franca.
