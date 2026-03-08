Uma cidade limpa não acontece por acaso. Ela é resultado de gestão, investimento e, acima de tudo, de uma parceria entre o poder público e a população. A Prefeitura de Franca cumpre a sua parte: mantém uma rede completa e gratuita de serviços de descarte responsável, espalhada por toda a cidade.

Ecopontos nos bairros, aterro para entulho, recolha agendada na porta de casa, pontos para lâmpadas, eletrônicos e medicamentos vencidos. Tudo pronto, tudo funcionando, tudo de graça. Tudo para manter Franca linda e cada vez mais limpa e bem cuidada.

Agora, a cidade precisa da sua ajuda.

Ecopontos: descarte fácil perto de você