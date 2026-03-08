Uma cidade limpa não acontece por acaso. Ela é resultado de gestão, investimento e, acima de tudo, de uma parceria entre o poder público e a população. A Prefeitura de Franca cumpre a sua parte: mantém uma rede completa e gratuita de serviços de descarte responsável, espalhada por toda a cidade.
Ecopontos nos bairros, aterro para entulho, recolha agendada na porta de casa, pontos para lâmpadas, eletrônicos e medicamentos vencidos. Tudo pronto, tudo funcionando, tudo de graça. Tudo para manter Franca linda e cada vez mais limpa e bem cuidada.
Agora, a cidade precisa da sua ajuda.
Ecopontos: descarte fácil perto de você
A cidade conta com quatro Ecopontos nas regiões Norte e Oeste, todos gratuitos e sem necessidade de cadastro. Cada unidade aceita três categorias de resíduos:
Resíduos de construção civil — tijolos, concreto, telhas e similares, com limite de 1m³ por pessoa.
Móveis e utensilios — sofás, colchões, guarda-roupas e outros itens de grande porte que já não têm utilidade.
Recicláveis — vidro, papel, papão, plástico, metal, isopor, cápsulas de café e latas de tinta metálicas vazias. Esses materiais são separados e comercializados pela Cooperfran(Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Franca), que também faz a gestão dos espaços, gerando renda e inclusão produtiva na cidade.
Os quatro Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h, e aos domingos e feriados, das 7h às 14h:
- City Petrópolis — Av. São Pedro, 1.200
- Jardim Portinari — Av. Hotto Paiva, 1.341
- Parque das Esmeraldas — R. Geraldino Augusto Machado, 411
- Jardim Luíza 2 — R. Ida Zero Zaninelo, 2.501
Aterro de Galhos: para entulho e resíduos de poda
Quem tem galhos, restos de poda ou volume maior de resíduos tem à disposição o Aterro de Galhos, também gratuito. Basta levar os materiais até a Av. Sidney Romeu de Andrade, após a Penitenciária de Franca, próximo à Pista de Aeromodelismo. Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 16h30.
Recolha agendada: a Prefeitura busca na sua casa
Não tem como transportar? Sem problema. A Prefeitura retira gratuitamente móveis, sofás, cadeiras e outros itens inúteis diretamente no seu endereço. Um telefonema resolve: (16) 3711-9440, em dias úteis, horário comercial.
Lâmpadas e luminarías: logística reversa sem custo
Lâmpadas e luminarías usadas contêm substâncias que não podem ir ao lixo comum. Franca tem quatro pontos de entrega gratuita, disponíveis em dias úteis, em horário comercial:
- Av. Brasil, 696 — Vila Aparecida
- Av. Rio Negro, 1.200 — Residencial Amazonas
- Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.901 — São José
- Av. Chico Júlio, 3.520 — Vila Chico Júlio
Eletrônicos: reciclagem gratuita em dois pontos
Computadores, celulares, televisores e outros equipamentos com defeito ou sem uso têm destino certo em Franca. Dois pontos recebem esses materiais gratuitamente:
- Uni-Facef — Serviço Recicle Certo | Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 2.400, São José
- Fundação Allan Kardec — R. Antônio Rodrigues Neto, s/n, atrás da entrada principal
Para horários atualizados, recomenda-se contato prévio com cada unidade.
Medicamentos e materiais médicos: descarte seguro em toda a cidade
Remédios vencidos, agulhas, seringas e gazes não podem ir ao lixo doméstico — representam risco real à saúde de quem coleta o lixo e de quem vive perto. A Prefeitura disponibiliza pontos de descarte gratuito e seguro em dezenas de locais, acessíveis durante o horário de funcionamento de cada unidade:
- Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde)
- Casa do Diabético — R. Dionízio Faciolli, 1.148, Vila Industrial
- Pronto-Socorro “Dr. Álvaro Azzuz” — Av. Chico Júlio, 5.125, Vila Imperador
- Pronto-Socorro “Dr. Magic Filho” — R. Aluídio Pacheco Ferreira, 3.910, Jardim Santa Eugênia
- Todas as ESFs (Estratégias da Saúde da Família)
- UPA Aeroporto e UPA Anita
- Centro de Saúde — R. Ouvidor Freire, s/n, Centro
- NGA — R. Aluísio Pacheco Ferreira, 4.010
Farmácia de Manipulação / Central de Abastecimento Farmacêutico — Av. Dr. Flávio Rocha, 4.780, Vila Imperador.
Franca também precisa da sua ajuda
A Prefeitura investe, planeja e mantém esses serviços para que ninguém em Franca precise usar a calçada do vizinho, o canteiro da esquina ou o terreno baldio como depósito.
Quem descarta errado não está apenas sujando a cidade — está criando foco de dengue, contaminando o solo, bloqueando bueiros e forçando o gasto de dinheiro público que poderia ir para saúde, educação e pavimentação.
Franca é uma cidade bonita, viva e que cresce. Manter ela assim é responsabilidade de todos. Use os pontos certos. Oriente um vizinho. E se vir alguém descartando no lugar errado, denuncie à Prefeitura. Cada francano que faz a parte dele é um tijolo a mais na construção de uma cidade melhor.
Mais informações: franca.sp.gov.br > Administração Direta > Secretaria de Meio Ambiente
