O que quase ninguém sabe (e muita gente só descobre quando já perdeu anos) é que entre as mulheres também existe um abismo : tem mulher que vai se aposentar aos 62 , tem mulher que chega aos 55 , e tem mulher que consegue antecipar ainda mais . Sem milagre. Sem jeitinho. Com regra específica e prova bem feita.

Todo mundo sabe que a aposentadoria da mulher no INSS costuma acontecer antes da do homem. Isso vale na aposentadoria por idade , em várias regras de transição da Reforma da Previdência , na aposentadoria rural … Enfim, para quase todos os tipos de aposentadorias.

Não é “privilégio”. Mulher é heroína (não porque é “forte” em post de 8 de março), mas porque, na vida real, ela sustenta o que o sistema não registra. Trabalha fora, trabalha dentro, cuida de filho, cuida de pai e mãe, cuida de casa, resolve problema que não era dela… e quando chega a hora de pedir aposentadoria, descobre a regra cruel do jogo: o INSS só reconhece o que está no papel. Esse heroísmo não vira carência, não vira “tempo de contribuição”, não soma pontos em regra de transição. Mas cobra com juros na saúde, na carreira e no salário. E é por isso que a lei faz distinções em várias modalidades: não é romantismo. É uma tentativa (tardia, imperfeita e insuficiente) de compensação.

Agora vamos ao que interessa: quando é 62, quando vira 55, e quando pode ser menos ainda?

A regra mais conhecida é a aposentadoria por idade. No cenário urbano geral, a mulher costuma mirar nos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição (a famosa carência de 180 meses). Antes de 13/11/2019 (data da Reforma da Previdência), a idade mínima feminina na regra por idade era 60 anos (e foi sendo elevada gradualmente até chegar aos 62).