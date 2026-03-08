Mensagem de Abertura

“Quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias; quando os homens são corruptos, as leis são inúteis” (Thomas Jefferson)

Aniversários

Com idade nova a partir de hoje, 8, Padre Idair Perina, João de Deus, Chico Pessoa e médico Daniel Barcelos Jardim... Amanhã, 9, Maurílio Mendes, Adoniran Tomaz, Neide Caminoto e delegado Djalma Donizete Batista... Na terça,10, Dilmar Augusto Campos e Ricardo Veríssimo... Na quarta, 11, Elmo Pedro Soares, Élcio Fernandes, Ismael Xavier e Maria Lídia Machado... Na quinta, 12, minha sobrinha Maria de Lourdes Rodrigues, Maurílio Oliveira e dona Maria José Ferraro... Na sexta-feira, 13, fotógrafo J. Comparini, Mariela Fonseca Toscano, Cristian Fernandes, Fátima Rodrigues Alves Marcelino e Jacinta Sad... E no próximo sábado, meus sobrinhos Leonardo Navarro Leonard, Júlia Navarro de Faria, Elisa Botelho Sanches e o zagueiro Zé Mauro. Abraço a todos.

Saudando Padre Idair Perina