Mensagem de Abertura
“Quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias; quando os homens são corruptos, as leis são inúteis” (Thomas Jefferson)
Aniversários
Com idade nova a partir de hoje, 8, Padre Idair Perina, João de Deus, Chico Pessoa e médico Daniel Barcelos Jardim... Amanhã, 9, Maurílio Mendes, Adoniran Tomaz, Neide Caminoto e delegado Djalma Donizete Batista... Na terça,10, Dilmar Augusto Campos e Ricardo Veríssimo... Na quarta, 11, Elmo Pedro Soares, Élcio Fernandes, Ismael Xavier e Maria Lídia Machado... Na quinta, 12, minha sobrinha Maria de Lourdes Rodrigues, Maurílio Oliveira e dona Maria José Ferraro... Na sexta-feira, 13, fotógrafo J. Comparini, Mariela Fonseca Toscano, Cristian Fernandes, Fátima Rodrigues Alves Marcelino e Jacinta Sad... E no próximo sábado, meus sobrinhos Leonardo Navarro Leonard, Júlia Navarro de Faria, Elisa Botelho Sanches e o zagueiro Zé Mauro. Abraço a todos.
Saudando Padre Idair Perina
Neste 8 de março, é dia de estar saudando o querido padre Idair Perina, pároco de São Benedito, no bairro Boa Vista. Nesta data feliz, desejamos que siga com bastante saúde no desempenho de sua missão, ainda por muitos anos. Um abraço, e que seja sempre feliz.
Dona Neuza: 95 anos
Que alegria poder abraçar dona Neuza Baldo de Freitas, que está festejando desde a sexta-feira, 6 de março, seus 95 anos de idade, graças a Deus com perfeita memória e boa saúde. Ela é viúva do ex-vereador Edson Ferreira Freitas, e mãe desses meus amigos Edinho e Paulinho. Dona Neuza afirma ser minha ouvinte de rádio todos os dias. Viu como faz bem pra saúde? Meu respeitoso abraço.
Dicas Práticas
Cerca de 20 por cento da população apresenta LDL (colesterol ruim), acima do ideal. Lembre-se que sementes como nozes e castanhas, cereais integrais e peixes (ômega 3) ajudam a manter a saúde do coração.
Médico da Família Barcelos Jardim
Neste 8 de março, estamos também cumprimentando o jovem médico Daniel Barcelos Jardim, competente oftalmologista, casado com a Mariana Junqueira Jardim, e filho do saudoso médico Joviano Jardim. Parabéns ao doutor Daniel, e o abraço ao casal e filhos.
Família Feliz
Vamos antecipando o abraço ao amigo de longa data, contabilista Dilmar Augusto Campos que entra em nova idade na terça desta semana. Dilmar é o comandante do movimentado escritório de contabilidade Pires-Audac, na Avenida Brasil. Parabéns, e o abraço segue também para sua esposa, Elaine Justiniano Campos, e suas filhas médicas Letícia e Eleonora.
Tim-Tim
Desde esta última sexta-feira, o Tim-Tim é o som dos copos batendo e festejando o aniversário do Inécio Hidalgo, que comanda há anos o conhecido Bar do Inécio, no começo da Padre Anchieta. Parabéns amigo Inécio, o meu abraço a você e à turma toda.
Almoço com as Estrelas
Em tempo de festa e muita alegria, o colega Wellington Miguel, ou simplesmente Well, um dos pioneiros da crônica social em Franca, chegou à nova idade no último dia 5. E no embalo das festividades, já está anunciando a edição deste ano do seu conhecido Almoço com as Estrelas. Parabéns Well, e siga feliz.
Parabéns, doutor!
Estamos sempre nos lembrando, com carinho, desse casal de amigos nossos, que vive tempo de alegria com mais um ano de vida para a Maria Rita Lélis, líder de movimentos religiosos, esposa do médico anestesiologista Kamel Charanek. Parabéns, e meu abraço ao querido casal.
Co-piada
Mineirinho resolveu pescar naquela lagoinha que conheceu, e começou a pegar peixes que não parava mais. Mas, de repente apareceu o guarda florestal, olhou tudo e falou:
- Vejo que o senhor precisa de licença para pescar aqui.
- Preciso de nada não, dotô...
- Precisa sim, o senhor precisa de licença.
- Mas, seu dotô, num precisa não... Aqui, as minhoca funciona que é uma beleza
Arquivo do Tempo
Esta foto lembra da inauguração do Estádio Municipal Lancha Filho, em 9 de junho de 1969. Confiram, da esquerda para a direita, em pé: Roberto Duda, Manzato, Alemão, Clóvis e Elias; agachados: Geraldo, Silva, Zé Augusto, Emílio e Nogueira. Alguém se lembra dos três garotos à frente, mascotes naquele jogo?
Mensagem Final
“Que a sabedoria e a luz do Grande Arquiteto do Universo o envolvam, concedendo-lhe paz inabalável, saúde plena e abundante prosperidade.” (TFA)
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.