08 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
COLUNA 08/03/2026

Painel

Por Valdes Rodrigues | especial para o Portal GCN/Sampi
| Tempo de leitura: 3 min
@valdesrodrigues
Facebook Whatsapp Twitter

Mensagem de Abertura

“Quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias; quando os homens são corruptos, as leis são inúteis” (Thomas Jefferson)

Aniversários

Com idade nova a partir de hoje, 8, Padre Idair Perina, João de Deus, Chico Pessoa e médico Daniel Barcelos Jardim... Amanhã, 9, Maurílio Mendes, Adoniran Tomaz, Neide Caminoto e delegado Djalma Donizete Batista... Na terça,10, Dilmar Augusto Campos e Ricardo Veríssimo... Na quarta, 11, Elmo Pedro Soares, Élcio Fernandes, Ismael Xavier e Maria Lídia Machado... Na quinta, 12, minha sobrinha Maria de Lourdes Rodrigues, Maurílio Oliveira e dona Maria José Ferraro... Na sexta-feira, 13, fotógrafo J. Comparini, Mariela Fonseca Toscano, Cristian Fernandes, Fátima Rodrigues Alves Marcelino e Jacinta Sad... E no próximo sábado, meus sobrinhos Leonardo Navarro Leonard, Júlia Navarro de Faria, Elisa Botelho Sanches e o zagueiro Zé Mauro. Abraço a todos.

Saudando Padre Idair Perina

Neste 8 de março, é dia de estar saudando o querido padre Idair Perina, pároco de São Benedito, no bairro Boa Vista. Nesta data feliz, desejamos que siga com bastante saúde no desempenho de sua missão, ainda por muitos anos. Um abraço, e que seja sempre feliz.

Dona Neuza: 95 anos

Que alegria poder abraçar dona Neuza Baldo de Freitas, que está festejando desde a sexta-feira, 6 de março, seus 95 anos de idade, graças a Deus com perfeita memória e boa saúde. Ela é viúva do ex-vereador Edson Ferreira Freitas, e mãe desses meus amigos Edinho e Paulinho.  Dona Neuza afirma ser minha ouvinte de rádio todos os dias. Viu como faz bem pra saúde? Meu respeitoso abraço.

Dicas Práticas

Cerca de 20 por cento da população apresenta LDL (colesterol ruim), acima do ideal. Lembre-se que sementes como nozes e castanhas, cereais integrais e peixes (ômega 3) ajudam a manter a saúde do coração.

Médico da Família Barcelos Jardim

Neste 8 de março, estamos também cumprimentando o jovem médico Daniel Barcelos Jardim, competente oftalmologista, casado com a Mariana Junqueira Jardim, e filho do saudoso médico Joviano Jardim. Parabéns ao doutor Daniel, e o abraço ao casal e filhos.

Família Feliz

Vamos antecipando o abraço ao amigo de longa data, contabilista Dilmar Augusto Campos que entra em nova idade na terça desta semana. Dilmar é o comandante do movimentado escritório de contabilidade Pires-Audac, na Avenida Brasil. Parabéns, e o abraço segue também para sua esposa, Elaine Justiniano Campos, e suas filhas médicas Letícia e Eleonora.

Tim-Tim

Desde esta última sexta-feira, o Tim-Tim é o som dos copos batendo e festejando o aniversário do Inécio Hidalgo, que comanda há anos o conhecido Bar do Inécio, no começo da Padre Anchieta. Parabéns amigo Inécio, o meu abraço a você e à turma toda.

Almoço com as Estrelas

Em tempo de festa e muita alegria, o colega Wellington Miguel, ou simplesmente Well, um dos pioneiros da crônica social em Franca, chegou à nova idade no último dia 5. E no embalo das festividades, já está anunciando a edição deste ano do seu conhecido Almoço com as Estrelas. Parabéns Well, e siga feliz.

Parabéns, doutor!

Estamos sempre nos lembrando, com carinho, desse casal de amigos nossos, que vive tempo de alegria com mais um ano de vida para a Maria Rita Lélis, líder de movimentos religiosos, esposa do médico anestesiologista Kamel Charanek. Parabéns, e meu abraço ao querido casal.

Co-piada

Mineirinho resolveu pescar naquela lagoinha que conheceu, e começou a pegar peixes que não parava mais. Mas, de repente apareceu o guarda florestal, olhou tudo e falou:

- Vejo que o senhor precisa de licença para pescar aqui.

- Preciso de nada não, dotô...

- Precisa sim, o senhor precisa de licença.

- Mas, seu dotô, num precisa não... Aqui, as minhoca funciona que é uma beleza

Arquivo do Tempo

Esta foto lembra da inauguração do Estádio Municipal Lancha Filho, em 9 de junho de 1969. Confiram, da esquerda para a direita, em pé: Roberto Duda, Manzato, Alemão, Clóvis e Elias; agachados: Geraldo, Silva, Zé Augusto, Emílio e Nogueira. Alguém se lembra dos três garotos à frente, mascotes naquele jogo?

Mensagem Final

“Que a sabedoria e a luz do Grande Arquiteto do Universo o envolvam, concedendo-lhe paz inabalável, saúde plena e abundante prosperidade.” (TFA)

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários