O jogador francano Estêvão Willian, do Chelsea, foi eleito o “Jogador Jovem do Ano” com o prêmio London Football Awards de 2026. O evento foi realizado nesta quinta-feira, 5, na capital inglesa.
Estêvão, de 18 anos, superou outros jogadores indicados ao prêmio como Adam Wharton, do Crystal Palace; Michael Kayode, do Brentford; Josh King, do Fulham; e Oliver Scarles, do West Ham.
O London Football Awards tem mais de uma década de tradição e é reconhecido pela busca da imparcialidade na escolha dos vencedores, contando com um processo de votação independente.
Estêvão usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para comemorar a premiação. “Primeiramente, agradeço a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. Dedico este prêmio à minha família, aos jogadores do Chelsea, à equipe técnica e a toda a equipe, e também aos fãs. Todos vocês fazem parte disto”.
Estevão, que ficou de fora do Chelsea na última partida por dores musculares, deverá voltar ao time, neste sábado, 7, contra o Wrexham, fora de casa, pela Copa da Inglaterra.
