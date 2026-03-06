O jogador francano Estêvão Willian, do Chelsea, foi eleito o “Jogador Jovem do Ano” com o prêmio London Football Awards de 2026. O evento foi realizado nesta quinta-feira, 5, na capital inglesa.

Estêvão, de 18 anos, superou outros jogadores indicados ao prêmio como Adam Wharton, do Crystal Palace; Michael Kayode, do Brentford; Josh King, do Fulham; e Oliver Scarles, do West Ham.

O London Football Awards tem mais de uma década de tradição e é reconhecido pela busca da imparcialidade na escolha dos vencedores, contando com um processo de votação independente.