O velório do ex-entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, acontece neste sábado, 7, em Franca. O jovem foi baleado na porta de sua casa, no Residencial Palermo, e morreu na Santa Casa de Franca.

Diego chegou a passar por cirurgia e houve pedidos de doação de sangue em seu nome. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta sexta-feira, 6. O atirador ainda não foi identificado.

A tia de Diego, Juliana Cristina, publicou um texto nas redes sociais se despedindo do sobrinho. Segundo ela, a vida do menino foi tirada por um "ser humano covarde", de forma que Diego não pôde se defender.