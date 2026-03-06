O velório do ex-entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, acontece neste sábado, 7, em Franca. O jovem foi baleado na porta de sua casa, no Residencial Palermo, e morreu na Santa Casa de Franca.
Diego chegou a passar por cirurgia e houve pedidos de doação de sangue em seu nome. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta sexta-feira, 6. O atirador ainda não foi identificado.
A tia de Diego, Juliana Cristina, publicou um texto nas redes sociais se despedindo do sobrinho. Segundo ela, a vida do menino foi tirada por um "ser humano covarde", de forma que Diego não pôde se defender.
"Sem acreditar no que está acontecendo. Um ser humano covarde tirou sua vida, Diego Almeida, de uma forma que você não pode se defender. Nunca imaginava passar por isso, ainda mais se tratando de você, um menino que virou um homem super responsável, educado, honesto (…) hoje nossa família chora, chora de dor, de angústia e também muita revolta", disse a mulher.
O velório acontece neste sábado, no Velório São Vicente, na sala 2, das 6h às 15h. O sepultamento ocorre na sequência, no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.
Familiares e amigos estão programando uma última homenagem ao jovem, com camisas personalizadas e uma carreata em memória de Diego.
