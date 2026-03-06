O entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, baleado nessa quinta-feira, 5, no Residencial Palermo, região oeste de Franca, não resistiu e morreu na Santa Casa nesta sexta-feira, 6. Diego chegou a passar por cirurgia. O autor dos disparos ainda não foi preso pela polícia.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o jovem sofreu duas paradas cardíacas e precisou passar por uma cirurgia de emergência. A bala atingiu a veia cava, a maior do corpo humano, o que provocou uma grande hemorragia e exigiu uma ampla mobilização da equipe médica.
O procedimento foi realizado com sucesso, porém o quadro evoluiu para óbito. Ainda não há informações do velório e sepultamento.
Relembre o caso
O entregador Diego Pereira Almeida, de 20 anos foi baleado no final da manhã de quinta-feira, 5, na porta de sua residência.
De acordo com imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas, um homem ainda não identificado passou pela rua em uma motocicleta vermelha. O atirador parou em frente à casa da vítima e, sem descer da moto, esfetuou diversos disparos contra Diego, que estava saindo de casa também em uma moto, quando foi atacado. O criminoso fugiu rapidamente do local. E a vítima ainda conseguiu fechar o portão da residência.
