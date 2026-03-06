O entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, baleado nessa quinta-feira, 5, no Residencial Palermo, região oeste de Franca, não resistiu e morreu na Santa Casa nesta sexta-feira, 6. Diego chegou a passar por cirurgia. O autor dos disparos ainda não foi preso pela polícia.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o jovem sofreu duas paradas cardíacas e precisou passar por uma cirurgia de emergência. A bala atingiu a veia cava, a maior do corpo humano, o que provocou uma grande hemorragia e exigiu uma ampla mobilização da equipe médica.

O procedimento foi realizado com sucesso, porém o quadro evoluiu para óbito. Ainda não há informações do velório e sepultamento.

Relembre o caso