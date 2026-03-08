Com um nome forte e de destaque na educação, arte e cultura francana, ela escreve sua história com pulso firme, moldando gerações de alunos que se tornam grandes seres humanos e profissionais. Seu compromisso vai além da sala de aula; sempre envolvida em causas sociais de forma discreta, sua contribuição é de imensa importância.

Flávia

Ela é uma referência no agronegócio, transformando o futuro de inúmeros jovens e crianças por meio de importantes projetos sociais como o Gima e o Icol. No cenário político estadual, vem construindo sua trajetória de forma coerente e sólida, sempre com um olhar atento para o desenvolvimento social.