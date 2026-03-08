Luiza Helena
Presidente do Conselho do Magalu e idealizadora do Grupo Mulheres do Brasil, é uma empreendedora excepcional que não apenas constrói negócios, mas também inspira e transforma vidas. Seu compromisso com o empoderamento feminino e a busca por um mundo mais justo fazem dela uma referência para muitas. Celebro sua trajetória e impacto neste Dia Internacional da Mulher!
Noedi
Líder e referência no segmento de medicina do trabalho, ela se destaca não apenas por sua expertise, mas também por seu comprometimento com causas sociais de grande importância. Como embaixadora vitalícia da APAE Franca, é conhecida por sua dedicação e generosidade, sempre pronta para fazer o bem. Sua influência positiva transforma vidas e inspira todos ao seu redor.
Maria Teresa
Com um nome forte e de destaque na educação, arte e cultura francana, ela escreve sua história com pulso firme, moldando gerações de alunos que se tornam grandes seres humanos e profissionais. Seu compromisso vai além da sala de aula; sempre envolvida em causas sociais de forma discreta, sua contribuição é de imensa importância.
Flávia
Ela é uma referência no agronegócio, transformando o futuro de inúmeros jovens e crianças por meio de importantes projetos sociais como o Gima e o Icol. No cenário político estadual, vem construindo sua trajetória de forma coerente e sólida, sempre com um olhar atento para o desenvolvimento social.
Goret
Contrariando todos os diagnósticos médicos, ela superou desafios e se tornou professora de arte, alcançando reconhecimento mundial como uma pintora excepcional e membro da Associação dos Pintores com Boca e Pés. Sua história de vida, marcada pela resiliência, e a beleza de sua arte inspiram pessoas por onde passa.
Kelly
Líder social, graduada em comunicação social e jornalismo, ela é uma integrante ativa do comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Reconhecida como uma das vozes fortes do movimento, é também mãe atípica de dois atletas, proporcionando suporte à família e, ainda assim, encontrando tempo para lutar por causas fundamentais em uma sociedade que precisa de mudanças.
Luiza e Malu
Ela é a primeira mulher a presidir a OAB Franca em 90 anos de história, destacando-se por sua força, embasamento e inteligência. Com um espírito de liderança marcante, sua presença é notável em todos os ambientes. Além de sua trajetória profissional, é uma mãe extremamente presente da linda Malu, que herdou da mãe características como a personalidade forte, a inteligência e um carisma encantador. Vale destacar que Malu comemorou seu aniversário na última semana; meu abraço especial para ela!
Palestra em Goiânia
Encontrei a Diretora de Governo e Comunicação da prefeitura de Franca, Andressa Neves, em um evento na Acif. Ela me contou que fez um giro rápido pelo Planalto Central no início da semana. O motivo? Fazer uma apresentação no ESPM Day, evento realizado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma das mais importantes e prestigiadas do país, na terça-feira, 03, em Goiânia. Entre os nomes que apresentaram suas perspectivas em temas que iam do mercado de luxo a comportamento e agronegócio estavam, além de Andressa, líderes como Luciana Villas-Bôas, Diego Oliveira, Cristiana Moreira, Joyce do Vale, Lohran Soares, Mariana Malvezzi, Livia Cady, Frederike Mette, Luciana Florêncio, Andréia Meneguete, Bianca Leite Dramali e Roberta Campos.
Posicionamento e Reputação
Andressa falou sobre posicionamento. Na sua apresentação, "A Marca Que Você se Torna", mostrou como é possível criar uma identidade pessoal percebida com valor pelas pessoas. Com referências que iam do escultor Michelângelo à pintora Tarsila do Amaral, Andressa Neves mostrou como relações pessoais e de trabalho se mesclam na construção da imagem de um profissional ou político.
“Para ser reconhecido no mercado profissional, não basta ter um vasto currículo, mas é preciso ter uma estratégia eficaz de posicionamento de imagem. Isso leva tempo, esforço e requer cuidado constante”, ensina. O antídoto contra isso? “Uma reputação sólida, construída por meio de estratégias consistentes. Só uma marca pessoal robusta se sustenta quando há uma crise de imagem”.
Background
Jornalista e Publicitária e hoje doutoranda em Comportamento do Consumidor, Andressa Neves tem uma sólida carreira profissional e acadêmica. Foi coordenadora da campanha vitoriosa de Alexandre Ferreira em 2020 e comanda a Diretoria de Governo e Comunicação desde então. Tem especializações nas áreas de ciência de dados, marketing de luxo, neurociência e comportamento do consumidor. “Foi uma experiência incrível, um verdadeiro privilégio dividir o palco com profissionais tão respeitados e compartilhar conhecimento com um público tão especial. Sou muito grata à ESPM, e especialmente, ao Diego Oliveira, coordenador acadêmico, pelo convite”, comemorou Andressa. E a gente, orgulhosa, junto com ela.
44 Anos
O Grupo Atram comemora, no dia 10 de março, 44 anos de história. Fundado pelo empresário Jayme Luiz Barbosa do Carmo, o grupo é um franqueado de destaque de O Boticário em Franca, além de inúmeras cidades da região e do interior do estado. Com dezenas de lojas e um centro de revendedoras, é reconhecido por sua gestão eficaz e pela atenção à sucessão de liderança, que está sendo cuidadosamente planejada para seu sobrinho, João Gabriel Barbosa Banagamba. Jayme continua trabalhando ativamente ao lado de João Gabriel, e juntos vêm crescendo e dando continuidade a essa história admirável. Parabenizo meus amigos e parceiros e desejo ainda mais sucesso a todos!
Experiência
Em um bate-papo com Maruska Meletti, farmacêutica e uma das proprietárias da Farmácia Cruzeiro, ela compartilhou que viveu uma experiência transformadora na última semana. Foram dois dias intensos, repletos de aprendizado, conexão e crescimento, com foco em gestão, desenvolvimento pessoal e marketing. O evento contou com palestrantes renomados como Mica Rocha, Fernando Miranda e Giulia Queiroz. Na foto, Maruska aparece ao lado de Mica, que é uma referência em empreendedorismo e nas redes sociais.
Março Azul Marinho
Em parceria com a Acif, a Clínica Santore realiza, até as 20h do dia 8 de março, a campanha Março Azul Marinho no Franca Shopping. O evento conta com um quiosque repleto de informações sobre conscientização, prevenção e tratamentos para auxiliar a população francana no combate ao câncer de intestino. Além disso, há diversos brindes para orientar o público sobre cuidados e bem-estar. Tive a oportunidade de visitar o quiosque e conferir de perto o impacto positivo que a ação gerou entre os frequentadores do shopping.
Importante
O câncer de intestino é o segundo que mais mata no mundo, e seu aumento é preocupante, especialmente entre os jovens. Estudos indicam uma tendência de crescimento de cerca de 80% nos próximos 8 anos, atribuída a uma má alimentação e a comportamentos sedentários. Apesar disso, é uma doença tratável e frequentemente curável, especialmente se detectada precocemente.
Na foto, está a Dra. Raquel Cerdeira, sócia-diretora da Clínica Santore e membro titular da Sobed (Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva). Sempre comprometida com a saúde, o bem-estar e a transformação do estilo de vida dos pacientes, ela foi uma das líderes dessa importante ação de conscientização.
Conexões e Grandes Conversas
Prepare-se para uma experiência única no Saiko Talks 2026! Este evento especial vai além de uma simples reunião; é um verdadeiro encontro de empresários que visa promover a troca de experiências, gerar oportunidades e fortalecer relacionamentos estratégicos. O evento acontece no dia 13 de março, das 19h29 às 23h29, no Restaurante Saiko. Os convidados terão a chance de desfrutar de uma experiência gastronômica exclusiva, com uma deliciosa combinação de culinária japonesa e churrasco premium.
Palestrantes
Flávio Guersola, analista de resultados e indicadores de desempenho. Rafael Barbosa, falará sobre economia colaborativa aplicada aos negócios; Marília Sakamoto, levará o tema: CNPJ forte começa com CPF estruturado. E vindo a querida e excelente profissional Myriam Franco, psicóloga, falará sobre emoções, corpo e decisões. Para mais informações e reservas, entre em contato com os realizadores Paula Garcia e Arthur Galdiano pelo telefone (16) 99186-7002.
Uma excelente oportunidade de se conectar e expandir seus horizontes.
Circuito Sesc
No dia 6 de março, tive a oportunidade de conferir o lançamento do programa Circuito Sesc de Artes no nosso Sesc Franca. Fui calorosamente recepcionada por três incansáveis profissionais: Camila Machado, gerente do Sesc Franca; Cristina Balland, assessora de imprensa; e Gabriela Buranelli, analista de comunicação. Além dos convidados de Franca, estavam presentes lideranças de toda a região e representantes da imprensa. Esse programa tem como objetivo levar cultura e arte para pequenas cidades da região, ampliando o acesso à cultura para todos. Em breve, compartilharei mais detalhes sobre essa iniciativa incrível. Agradeço pelo convite e pela receptividade!
