O apresentador de TV Manoel Branco, de 57 anos, morreu em Ribeirão Preto, neste sábado, 7, vítima de um infarto em sua residência. Ele foi encontrado pela namorada e levado para o hospital, mas não resistiu.

Manoel Branco era natural de São Joaquim da Barra e apresentava um programa regional de entretenimento que levava seu próprio nome, na TV Clube, afiliada à Band, destacando a cultura e culinária locais. Ele começou sua carreira radiofônica nos anos de 1980 e trabalhou em emissoras de rádio e TV, como no Grupo EP.

A TV Clube divulgou uma nota de pesar pela morte do apresentador. O texto foi lido durante o Jornal da Band pelo âncora André Costa. A CBN também lamentou a morte de Manoel Branco em publicação feita nas redes sociais.