A morte do comerciante Aparecido Maldonado Ponce, conhecido como “Seo Aparecido”, gerou grande comoção em Franca neste sábado, 7. Ícone do comércio local e proprietário do Supermercado São Paulo, ele morreu aos 88 anos, após enfrentar complicações renais e também lutar contra um câncer na garganta. Seo Aparecido estava internado no Hospital São Joaquim/Unimed.

O velório teve início ao meio-dia no Memorial Nova Franca. O sepultamento está marcado para as 16h no Cemitério da Saudade, reunindo familiares, amigos e admiradores que prestam as últimas homenagens ao comerciante, conhecido pelo carisma e pela longa trajetória no comércio francano.

A onda de manifestações começou após um dos filhos de Aparecido, Daniel Maldonado, comunicar a morte do pai nas redes sociais. “Muita tristeza, comunico o falecimento do meu amado pai Aparecido Maldonado Ponce. Você foi um guerreiro. Descanse em paz.”