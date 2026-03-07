A morte do comerciante Aparecido Maldonado Ponce, conhecido como “Seo Aparecido”, gerou grande comoção em Franca neste sábado, 7. Ícone do comércio local e proprietário do Supermercado São Paulo, ele morreu aos 88 anos, após enfrentar complicações renais e também lutar contra um câncer na garganta. Seo Aparecido estava internado no Hospital São Joaquim/Unimed.
O velório teve início ao meio-dia no Memorial Nova Franca. O sepultamento está marcado para as 16h no Cemitério da Saudade, reunindo familiares, amigos e admiradores que prestam as últimas homenagens ao comerciante, conhecido pelo carisma e pela longa trajetória no comércio francano.
A onda de manifestações começou após um dos filhos de Aparecido, Daniel Maldonado, comunicar a morte do pai nas redes sociais. “Muita tristeza, comunico o falecimento do meu amado pai Aparecido Maldonado Ponce. Você foi um guerreiro. Descanse em paz.”
O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), ressaltou o legado deixado pelo comerciante. “Mais do que um empreendedor, ele foi um homem de valores sólidos, daqueles que acreditavam no trabalho diário, no respeito às pessoas e na construção de relações que atravessam o tempo”.
A Câmara Municipal de Franca, em nota, se solidarizou com familiares e amigos, enaltecendo o trabalho do comerciante. “Empresário respeitado e figura muito querida pela população, Seo Aparecido construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pela dedicação ao comércio e pelo carinho no atendimento às pessoas".
O jornalista Corrêa Neves Jr., CEO do portal GCN e da Rede Sampi, lamentou a morte do comerciante, classificando-o como “um símbolo de Franca”. “Trabalhador, obstinado, humilde e afável, atributos que gerações reconhecem pelo seu valor. Vai fazer muita falta, mas seu exemplo de luta e dedicação continuará a inspirar. Foi um guerreiro, um vencedor. Nossos mais profundos sentimentos à sua família. Muito religiosos que são, espero que encontrem em Deus a força para superar a dor da partida, momento sempre tão difícil.”
A deputada estadual Delegada Graciela (PL) lamentou profundamente a morte de Aparecido. “Construiu uma história marcada pela honestidade e pelo carinho com que sempre tratou todos ao seu redor, tornando-se uma figura querida e admirada na cidade.”
A colunista e apresentadora Camila Pizzo enviou suas condolências à família e expressou que todos os francanos ficaram um “pouco órfãos”. “Um dia triste para nossa Franca, para a família Maldonado Ponce, para os amigos e para todos nós, admiradores deste grande homem, empreendedor, o nosso querido e incansável ‘Seu Aparecido’. Que ele tenha o descanso merecido. Tenho certeza de que já foi recebido com muito amor pelo nosso Pai Todo-Poderoso”.
Por fim, a Francana também se despediu de Aparecido. “Reconhecemos e honramos sua trajetória de dedicação exemplar à nossa Franca e enviamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a equipe do Supermercado São Paulo. Que seu legado de trabalho e honradez continue a inspirar nossa comunidade”.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.