A comemoração dos 141 anos de Patrocínio Paulista terá como principal atração o show gratuito da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba. A apresentação acontece nesta sexta-feira, 6, no Centro de Recreação Marumbé, e faz parte da programação festiva preparada pela Prefeitura para celebrar o aniversário da cidade.

Fernando e Sorocaba se consolidaram como uma das duplas da primeira safra do sertanejo universitário em meados de 2007 e somam mais de 18 anos de carreira.

Ao longo da carreira, os artistas acumularam sucessos que devem fazer parte do repertório da apresentação em Patrocínio Paulista. Entre eles estão músicas como Madri, Paga Pau, Bala de Prata e Delegada, canções que marcaram fases da trajetória da dupla e continuam presentes nas playlists dos fãs do sertanejo.