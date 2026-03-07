07 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DESPEDIDA

Velório de ‘Seo Aparecido’ acontece em Franca neste sábado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo GCN
Luto: Aparecido Maldonado Ponce, de 88 anos
Luto: Aparecido Maldonado Ponce, de 88 anos

O corpo do comerciante Aparecido Maldonado Ponce, conhecido como “Seo Aparecido”, será sepultado na tarde deste sábado, 7, em Franca. Ele morreu aos 88 anos após enfrentar complicações renais e também lutava contra um câncer na garganta.

O velório terá início ao meio-dia no Memorial Nova Franca, na sala 5. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade, no Centro de Franca.

Seo Aparecido era proprietário do tradicional Supermercado São Paulo e uma das figuras mais conhecidas do comércio francano. Ao longo de quase sete décadas de trabalho, conquistou clientes e admiradores pelo carisma e pelo bom humor.

Nascido na zona rural de Restinga, ele se mudou ainda jovem para Franca, onde começou a trabalhar em uma quitanda e construiu sua trajetória no comércio. Semanas antes da internação, ainda era visto com frequência no supermercado, conversando com clientes e acompanhando a rotina do estabelecimento.

Ele deixa a mulher, Norma Ponce, e três filhos: Aparecido Maldonado Ponce Junior, Daniel Costa Maldonado e Alexandre Maldonado Ponce.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários