O corpo do comerciante Aparecido Maldonado Ponce, conhecido como “Seo Aparecido”, será sepultado na tarde deste sábado, 7, em Franca. Ele morreu aos 88 anos após enfrentar complicações renais e também lutava contra um câncer na garganta.

O velório terá início ao meio-dia no Memorial Nova Franca, na sala 5. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade, no Centro de Franca.

Seo Aparecido era proprietário do tradicional Supermercado São Paulo e uma das figuras mais conhecidas do comércio francano. Ao longo de quase sete décadas de trabalho, conquistou clientes e admiradores pelo carisma e pelo bom humor.