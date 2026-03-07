O corpo do comerciante Aparecido Maldonado Ponce, conhecido como “Seo Aparecido”, será sepultado na tarde deste sábado, 7, em Franca. Ele morreu aos 88 anos após enfrentar complicações renais e também lutava contra um câncer na garganta.
O velório terá início ao meio-dia no Memorial Nova Franca, na sala 5. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade, no Centro de Franca.
Seo Aparecido era proprietário do tradicional Supermercado São Paulo e uma das figuras mais conhecidas do comércio francano. Ao longo de quase sete décadas de trabalho, conquistou clientes e admiradores pelo carisma e pelo bom humor.
Nascido na zona rural de Restinga, ele se mudou ainda jovem para Franca, onde começou a trabalhar em uma quitanda e construiu sua trajetória no comércio. Semanas antes da internação, ainda era visto com frequência no supermercado, conversando com clientes e acompanhando a rotina do estabelecimento.
Ele deixa a mulher, Norma Ponce, e três filhos: Aparecido Maldonado Ponce Junior, Daniel Costa Maldonado e Alexandre Maldonado Ponce.
